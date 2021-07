Cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh

BHG - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m, nên từ đêm 4.5 đến hôm nay trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Dự báo từ nay đến ngày 7.7, trên địa bàn tỉnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to (mưa tập trung vào vào chiều tối, đêm và sáng). Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cần đề phòng sạt lở đất cục bộ vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang