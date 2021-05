BHG - Theo dự báo của Đài KTTV tỉnh (lúc 10 giờ ngày 18.5.2021), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên từ ngày 18.5 đến ngày 21.5, trên địa bàn tỉnh khả năng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; nguy cơ xảy ra tố lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người và tài sản, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, ngày 18.5, Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện số 1510, về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tố lốc, mưa to.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN các huyện, thành phố thực hiện ngay một nội dung sau: Cảnh báo cho nhân dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn chủ động triển khai các biện pháp đề phòng với tố lốc, sét, mưa to; rà soát ngay nhà ở của người dân và các trụ sở thôn, trường học, công sở có phần mái phải thực hiện các biện pháp phòng, chống tốc mái theo hướng dẫn của ngành chuyên môn; đặc biệt là tại các điểm bỏ phiếu bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 ; rà soát các lán trại, các công trường đang thi công; đặc biệt là các vị trí gần sông, suối và taluy dương để đề phòng sạt lở, lũ cục bộ đầu mùa, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương chỉ đạo kiểm tra ngay các hồ thủy điện trên địa bàn, yêu cầu các chủ hồ (Công ty thủy điện) thực hiện đúng quy trình vận hành để thực hiện đón lũ, xả lũ đảm tuyệt đối an toàn cho vùng sau đập. Cơ quan thường trực (Sở Nông nghiệp và PTNT) theo dõi, đôn đốc các huyện, thành phố và các thành viên Ban chỉ huy tỉnh thực hiện; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kịp thời.

Đ.T