Sẵn sàng ứng phó mùa mưa, bão

BHG - Mùa mưa bão đang cận kề, hiện nay Công ty Điện lực, các nhà máy thủy điện trong toàn tỉnh đang gấp rút, bảo dưỡng, bảo trì, kiểm tra, thay mới, nâng cấp các thiết bị; nhằm đảm bảo an toàn, cung cấp đầy đủ, phục vụ nhu cầu tiêu thụ điện năng của nhân dân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên Điện lực Quang Bình kiểm tra hệ thống điện tại tổ 5, thị trấn Yên Bình (Quang Bình). (Ảnh chụp trước 25.4.2021)

Trong thời gian này, các nhà máy cung cấp điện năng, đang chuẩn bị kỹ càng từ chi tiết nhỏ nhất, nhằm đảm bảo hạn chế những sơ suất, ảnh hưởng đến sự an toàn của người dân trong khu vực; đảm bảo các tiêu chí về cung cấp đầy đủ, liên tục nguồn điện cho người dân, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh. Nhiều đơn vị cung cấp điện năng đã thực hiện tốt các biện pháp, đảm bảo an toàn cho mùa mưa bão sắp tới; trong đó, nổi bật là Điện lực Quang Bình đã làm tốt khâu kiểm tra các đầu mối sứ, thay thế những đường dây điện cũ không an toàn, kiểm tra các trạm biến áp trung áp, cao áp… Giám đốc Điện lực Quang Bình, Trần Nam Hà cho biết: Quang bình là địa phương trồng nhiều cây công nghiệp, cây ăn quả trên những đồi dốc cao nên cũng gây không ít khó khăn tới công tác phát tỉa cây bảo vệ an toàn đường điện trước mùa mưa, bão. Điện lực huyện luôn triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, thay thế mới những vật tư có hiện tượng xuống cấp. Với phương châm “Sự an toàn, tin tưởng, hài lòng của người dân, là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của đơn vị” anh em luôn cố gắng đẩy nhanh tiến độ trong công việc, duy trì làm việc hết công suất, đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Nhân viên Điện lực Đồng Văn tiến hành thay dây điện Trạm biến áp Kiểm Lâm tại tổ 3, thị trấn Đồng Văn (Đồng Văn). (Ảnh chụp trước 25.4.2021)

Đồng Văn và Mèo Vạc là 2 huyện nhiều bất lợi về địa hình, địa lý, đó là khó khăn trong bảo dưỡng, thay thế mới các đường dây tại những xã biên giới. Điện lực Đồng Văn luôn cố gắng khắc phục mọi gian khó, để trở thành 1 trong những đơn vị dẫn đầu về cung cấp điện cho người dân 37 xã, thị trấn trên địa bàn 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc. Để nguồn điện được bảo đảm cung cấp an toàn, không bị ngắt quãng có sự cố gắng không ngừng của cán bộ, nhân viên, không quản ngại địa hình hiểm trở, để luôn mang đến sự yên tâm cho khách hàng sử dụng điện trong mùa mưa, bão. Giám đốc Điện lực Đồng Văn, Nguyễn Ngọc Phan chia sẻ: Thời gian qua, Điện lực Đồng Văn luôn cố gắng đẩy nhanh tiến độ bảo dưỡng các trạm, tụ biến áp, các đường dây, nâng cấp các thiết bị tại tất cả các thôn, bản trên địa bàn 2 huyện Đồng Văn và Mèo Vạc, sẵn sàng cho cho mùa mưa, bão. Trong quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn, nhưng anh em vẫn cố gắng vượt kế hoạch đề ra, nhằm đảm bảo không có sự cố nhỏ nào xảy ra, để dòng điện luôn được lưu thông liên tục, phục vụ đầy đủ nhu cầu sử dụng điện năng của nhân dân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Nhân viên Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Miện 5 kiểm tra hệ thống cửa xả, tại thôn Mịch A, xã Thuận Hòa (Vị Xuyên). (Ảnh chụp trước 25.4.2021)

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Miện 5 (xã Thuận Hòa, Vị Xuyên) được biết đến là 1 trong những đơn vị cung cấp điện năng uy tín cho khu vực các huyện vùng thấp tỉnh nhà. Hệ thống đập ngăn nước vùng hạ lưu thường xuyên được kiểm tra, rà soát khả năng chịu tải của đập, hồ chứa nước hàng giờ liên tục, để theo dõi những biến đổi bất thường của nguồn nước chảy từ thượng nguồn, có những phương án điều chỉnh kịp thời, an toàn cho người dân trong khu vực. Thường xuyên tiến hành kiểm tra khối lượng bùn thải trong lòng hồ, tiến hành gia cố, hạn chế không để tình trạng rò rỉ thân đập, luôn đề cao tính an toàn cho mọi người dân trong khu vực. Anh Hoàng Quốc Kiếm, bộ phận quản lý vận hành nhà máy, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Miện 5 tâm sự: Công việc theo dõi, kiểm tra tình hình thực tế của thủy điện diễn ra thường ngày, không chỉ riêng mùa mưa bão; thường xuyên kiểm tra theo dõi qua hệ thống camera 24/24 giờ, xuống lòng hồ kiểm tra thực tế các vị trí đập. Ngoài ra, liên tục kiểm tra các điểm tiếp nối các trạm biến áp, trạm bơm, các đường dây để bảo dưỡng, thay thế kịp thời, nhằm đảm bảo an toàn nhất cho người dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, điều chỉnh lượng nước xả trong đập hợp lý, đảm bảo nguồn điện được cung cấp xuyên suốt liên lục cho người dân, doanh nghiệp và các địa phương lân cận.

Để đảm bảo đường điện được luân chuyển liên tục, an toàn cho người dân, đơn vị, doanh nghiệp, trên địa bàn trong mùa mưa bão sắp tới; đó là sự cố gắng không ngừng, vượt qua nhiều khó khăn về thời tiết, địa lý. Các đơn vị cung cấp điện thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế mới vật tư để mang lại lòng tin, sự yên tâm cao nhất, an toàn cho khách hàng sử dụng điện. Chất lượng phục vụ chu toàn giúp những nhà cung cấp điện năng uy tín, trách nhiệm đứng chân trên địa bàn tỉnh nhà, tạo mối liên kết , vững bền giữa đơn vị cung cấp điện và khách hàng sử dụng.

Bài, ảnh: Thái Khang