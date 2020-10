Phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai ở Hoàng Su Phì

BHG - Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện Hoàng Su Phì tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai theo phương châm chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, góp phần giảm thiểu thiệt hại, ổn định đời sống người dân.

Cơ quan chức năng huyện kiểm tra tình hình sạt lở tại thôn Lủng Trang, xã Nàng Đôn.

Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đã có trên 1.000 ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất, đá gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của nhân dân. Theo rà soát, huyện có 95 nhà ở vùng xung yếu có nguy cơ sạt lở phải di dời khẩn cấp, trong đó đã thực hiện được 30/95 nhà, với định mức hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà. Những nhà còn lại đang được cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động di dời để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Đồng chí Vương Văn Thắng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết: “Từ đầu tháng 7 đến nay, nhiều đợt mưa lớn xảy ra gây thiệt hại tính mạng, tài sản, hoa màu của người dân. Mưa lũ gây sạt lở đất, đá tại nhiều tuyến đường giao thông trong huyện. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, huyện đã chủ động phương án và có nhiều giải pháp sẵn sàng ứng phó khi có sạt lở xảy ra trong mùa mưa lũ. Theo đó, trên địa bàn huyện có 6 tuyến đường giao thông chính đều được bố trí máy xúc được các công ty, doanh nghiệp xây dựng điều động đến để thông đường mỗi khi có sạt lở…”.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, bước vào đầu mùa mưa năm nay, UBND huyện Hoàng Su Phì đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiến hành củng cố, kiện toàn các Ban chỉ huy PCLB và TKCN các cấp, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai cụ thể, chi tiết, sát với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, thường xuyên tuyên truyền, thông báo, dự báo và theo dõi về tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn để nhân dân chủ động, có biện pháp phòng, chống; chỉ đạo các địa phương, đơn vị vận động nhân dân tích cực chằng chống nhà cửa, trường học, trạm xá và các công trình công cộng khác. Đồng thời, quyết tâm, quyết liệt hoàn thành chỉ tiêu quy tụ dân cư. Đồng chí Triệu Sơn An, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Hoàng Su Phì là huyện núi đất, địa hình chia cắt, vào mùa mưa lũ nguy cơ sạt lở đất, đá tại các tuyến đường giao thông rất cao. Đặc biệt là đợt mưa lớn từ ngày 10.8 đến nay, ước tính có trên 1.000 m3 đất, đá sạt lở, làm nhiều tuyến giao thông bị đứt đoạn và hư hỏng nghiêm trọng, nhất là các tuyến giao thông liên thôn, liên xã. Nhiều xã bị cô lập, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Do đó, đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa lũ là vấn đề được huyện Hoàng Su Phì đặc biệt quan tâm. Cùng với đó, UBND huyện đã bố trí lực lượng ứng trực từ con người cho đến máy móc tại các tuyến đường có nguy cơ cao, để kịp thời khắc phục khi sự cố xảy ra…”. Đơn cử, tại thôn Lủng Trang, xã Nàng Đôn, cơ quan chức năng đã xác định được nhiều vết nứt lớn xuất hiện rải rác đang sụt lún ở lưng đồi, tiềm ẩn có khả năng tiếp tục sạt lở do mưa bão gây ra, đe dọa tới sự an toàn của hơn 20 hộ dân sinh sống trong khu vực; nghiêm trọng nhất là hơn 150 m hệ thống kênh mương thủy lợi của thôn do đất đồi sạt trượt dẫn đến sụt lún, đứt gẫy. Trước tình hình trên, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Nàng Đôn tuyên truyền, vận động người dân và tổ chức, lực lượng tại chỗ hỗ trợ di chuyển khẩn cấp các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ cao sảy ra sạt lở, sụt lún mất an toàn… Bên cạnh việc chủ động các phương án sẵn sàng ứng phó thiệt hại do mưa lũ gây ra, huyện cũng chỉ đạo các ban, ngành, các xã thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư và phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ. Túc trực 24/24 giờ để khơi thông dòng chảy, không để dòng chảy làm mất đường giao thông. Đồng thời tiến hành thông tuyến nhanh nhất có thể sau khi sự cố xảy ra.

Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, trong thời gian tới tình hình thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, người dân sinh sống quanh khu vực đồi núi, sông suối cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn khi có mưa lớn xảy ra. Để thực hiện đạt hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND huyện, Triệu Sơn An cho biết thêm: “Thường trực UBND huyện đề nghị cơ quan chuyên môn xuống cơ sở phối hợp với xã để khảo sát địa điểm, vị trí đảm bảo khi làm nhà ở những nơi an toàn, tránh tình trạng về sau lại phải di dời khi có thiên tai xảy ra. Thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện, UBND các xã, thị trấn tích cực vào cuộc tuyên truyền vận động những hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đất và bị lũ ống, lũ quét di dời đến nơi an toàn, nếu các hộ không đồng ý di dời, trường hợp cuối cùng phải tiến hành cưỡng chế, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan lơ là, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân. Đối với các hộ sống trong vùng nguy hiểm, Thường trực UBND huyện đề nghị bà con không được chủ quan, chần chừ mà phải chấp hành việc di dời khỏi vùng nguy hiểm bởi mưa lũ hết sức cực đoan như hiện nay…”.

Bài, ảnh: Phi Anh