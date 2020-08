Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hôm nay, 17-8, ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông, có nơi mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Thái Nguyên và Bắc Kạn.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam kết hợp với vùng xoáy thấp trên mực 5.000m hoạt động mạnh, từ nay đến ngày 20-8, ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa phổ biến 100-250mm/đợt), riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt).

Khu vực Đông Bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 200-350mm/đợt), riêng tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô) có khả năng mưa rất to đến đặc biệt to (lượng mưa 300-400mm/đợt, có nơi có thể hơn 500mm/đợt).

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại nhiều tỉnh miền núi và trung du khu vực Bắc Bộ như: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang.

Theo: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia