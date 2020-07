Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai

BHG - Theo dự báo của Đài KTTV tỉnh (lúc 16 giờ ngày 30.6), do ảnh huởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m hoạt động mạnh dần lên, nên trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30- 70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h; mưa lớn có xu hướng gia tăng trong khoảng từ chiều tối và đêm ngày 1.7 đến ngày 3.7. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, ngày 30.6, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện số 2033/CĐ-CTUBND về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai. Dưới đây toàn văn Công điện.

>> Nội dung Công điện 2033/CĐ-CTUBND