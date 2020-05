Đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trước mùa mưa bão

BHG - Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới, đồi núi cao, địa hình chia cắt mạnh, giao thông đia lại khó khăn. Để chủ động phòng chống, xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra trên hệ thống hành lang lưới điện trong mùa mưa bão, Công ty Điện lực Hà Giang đã triển khai nhiều giải pháp, phương án đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn. Công tác phát dọn hành lang an toàn lưới điện; diễn tập các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chủ động chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thiết bị dự phòng, con người và đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân. Tất cả đã, đang được Công ty Điện lực Hà Giang tiến hành đồng bộ trước mùa mưa bão và phục vụ các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ Đại hội Đảng các cấp.

Công ty Điện lực Hà Giang diễn tập xử lý sự cố tại xã Liên Hiệp (Bắc Quang).

Hiện nay, Công ty Điện lực Hà Giang đang quản lý, vận hành 2.905km đường dây trung thế, 3.090km đường dây hạ thế, 1.613 trạm biến áp với tổng dung lượng 301kVA; 5 trạm 110KV và 7 máy biến áp 110kV tổng dung lượng 181MVA. Để đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân cũng như vận hành lưới điện an toàn trước mùa mưa bão, Công ty Điện lực Hà Giang đã tích cực triển khai nhiều biện pháp, chủ động ứng phó với mọi tình huống nhằm giảm đến mức thấp nhất các thiệt hại, đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện phục vụ nhu cầu của nhân dân và phát triển KT-XH của địa phương. Ngay từ những ngày đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra các hiện tượng thiên tai cực đoan như giông lốc, mưa đá, sét... gây lên sự cố cho lưới điện. Khi đó, Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Công ty Điện lực Hà Giang và các Tiểu ban Điện lực các huyện, thành phố đã triển khai ngay các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của ngành, phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân khu vực sự cố, thực hiện triển khai các phương án phòng chống thiên tai, trong đó có đảm bảo an toàn hành lang lưới điện.

Trên cơ sở tổ chức thực hiện công tác bảo dưỡng định kỳ thiết bị điện; kiểm tra, rà soát tình trạng vận hành lưới điện để phát hiện các khuyết điểm và triển khai khắc phục ngay; Phát dọn hành lang lưới điện đảm bảo theo Nghị định 14 của Chính phủ; thành lập ban chỉ huy, đội xung kích phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020. Bên cạnh đó, Công ty đã tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng tránh và sử dụng điện an toàn theo đúng quy định. Ngoài ra, Công ty cũng thực hiện hạ ngầm một số tuyến đường dây, nắn tuyến đường dây hạn chế đi qua khu dân cư. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng, các đơn vị viễn thông tổ chức bó gọn đường dây, quản lý chặt chẽ việc treo các biển quảng cáo, vận động người dân chặt tỉa cây cối… nhằm hạn chế tối đa tai nạn, sự cố không đáng có xảy ra trên lưới điện.

Công ty Điện lực Hà Giang diễn tập xử lý sự cố do mưa bão gây ra tại xã Tân Bắc, Quang Bình.

Đồng chí Đàm Hà Sơn, Trưởng Phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Giang cho biết: Đầu tháng 4 vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra mưa to kèm dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân, trong đó có cả hạ tầng lưới điện. Ngay khi có sự cố, Công ty Điện lực Hà Giang đã tiến hành kiểm tra và khắc phục kịp thời các vị trí cột bị gãy đổ, kè các vị trí móng cột bị sạt lở, nối lại đường dây bị đứt... Xác định, hệ thống đường dây đi qua nhiều vị trí phức tạp, vì vậy vào mùa mưa bão hệ thống lưới điện thường phải đối mặt với tình trạng cây đổ làm chập, đứt đường dây gây mất điện cục bộ… Công ty đã tổ chức phát quang hành lang lưới điện, bổ sung, thay thế những vị trí cột xung yếu, triển khai dự án chống quá tải… Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, cảnh báo về an toàn điện trong mùa mưa bão đến toàn thể nhân dân; thực hiện ngăn ngừa các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Cùng với đó, chương trình diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; sự cố, an toàn năm 2020 cũng đã được tổ chức đồng loạt ở Công ty Điện lực Hà Giang và 10 điện lực các huyện, thành phố nhằm chuẩn bị các phương án cho mùa mưa bão. Thông qua chương trình diễn tập nhằm nâng cao khả năng PCTT&TKCN từ lãnh đạo chỉ huy điều hành và tổ chức thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục sự cố, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định; rút ngắn thời gian mất điện trong các trường hợp sự cố thiên tai. Đặc biệt đảm bảo an toàn tính mạng con người cũng như tài sản, thiết bị, đảm bảo an toàn điện trong nhân dân.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, trong đó có việc đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trước mùa mưa bão năm nay, Công ty Điện lực Hà Giang đang nỗ lực chủ động ứng phó kịp thời, xử lý nhanh các tình huống, sự cố trên lưới điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho khách hàng và phục vụ các sự kiện trọng đại diễn ra trên địa bàn tỉnh như Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra trong thời gian tới. Tiến độ triển khai các giải pháp của Công ty Điện lực Hà Giang đã cơ bản thực hiện xong đến thời điểm hiện tại và tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời đưa ra các giải pháp xử lý nhanh nhất.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ