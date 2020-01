Vị Xuyên chủ động phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc

BHG - Theo dự báo, mùa Đông 2019 – 2020 thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường, sẽ có những đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Do đó, để hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại cho đàn gia súc, UBND huyện Vị Xuyên đã tập trung chỉ đạo, tuyên truyền người dân chủ động các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc.

Lãnh đạo xã Minh Tân kiểm tra công tác phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc.

Xã Minh Tân có tổng số đàn gia súc 3.117 con, trong đó trâu gần 2.300 con, bò 817con. Là xã vùng cao của huyện, nên khi có rét đậm, rét hại tràn về sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đàn gia súc của xã. Nhận thức rõ vấn đề, ngay từ đầu mùa Đông UBND xã đã lên kế hoạch chỉ đạo các thôn, bản tuyên truyền cho người dân nắm rõ tình hình diễn biến thời tiết, từ đó chủ động có biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc. Ngoài tích trữ rơm rạ và thức ăn tươi như cỏ, ngô, bà con còn được hướng dẫn cách bổ sung thức ăn tinh cho trâu, bò như: Cám gạo, bột ngô, bèo, chuối, nước ấm, nước muối để tăng sức đề kháng. Đồng thời, dùng bạt, bao tải, lá cọ che chắn chuồng trại chống rét cho đàn gia súc. Anh Lý Đức Minh, thôn Tân Sơn, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên chia sẻ: “Gia đình tôi nuôi 4 con trâu hàng hóa, ngay từ đầu mùa Đông, được sự tuyên truyền của cán bộ thôn và xã, gia đình đã mua bạt, nilon quây kín chuồng tránh gió lùa. Nhà tôi cũng trồng mấy nghìn m2 cỏ voi, dự trữ đủ rơm để làm thức ăn cho trâu trong mùa Đông này, nên đàn trâu phát triển khỏe mạnh lắm”. Đồng chí Phàn Văn Dùi, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Tân, cho biết thêm: Ngay từ khi có kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, xã Minh Tân đã kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi, thông báo từng thôn, bản tập trung tuyên truyền cho nhân dân nắm rõ về tình hình thời tiết để chủ động có các biện pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi của gia đình, nhất là đàn đại gia súc. Lực lượng cán bộ chuyên môn của xã thường xuyên xuống kiểm tra, nắm bắt tình hình sức khỏe đàn gia súc trên địa bàn, hướng dẫn người dân chuẩn bị thêm các loại tinh bột, cám gạo, nước muối ấm để đàn gia súc đủ sức khỏe để vượt qua mùa Đông này.

Hiện tổng số hộ chăn nuôi đại gia súc trên địa bàn huyện có gần 15.000 hộ, với 38.487 con trâu, bò, tăng gần 200 còn so với cùng kỳ. Số hộ có chuồng kiên cố là hơn 10.800 hộ, chiếm 90% số hộ chăn nuôi. Để chủ động phòng, chống đói, rét cho gia súc trong mùa Đông, đặc biệt trong những ngày nhiệt độ xuống thấp, huyện đã có văn bản chỉ đạo các ngành chuyên môn phối hợp các xã, thị trấn tổ chức ký cam kết phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc được hơn 13.170 hộ. Cán bộ chuyên môn huyện, xã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp che chắn chuồng trại phòng, chống rét cho đàn gia súc. Các hộ chăn nuôi đã chủ động dự trữ thức ăn tinh, thô xanh và các phụ phẩm nông nghiệp khác được hơn 39.980 tấn, trồng gần 2.200 ha cỏ các loại, 216 ha ngô gieo với mật độ dầy, đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn gia súc trong mùa Đông. Đồng chí Nông Xuân Trường, Trạm trưởng Trạm chăn nuôi thú ý huyện Vị Xuyên trao đổi: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, hầu hết bà con nông dân trên địa bàn huyện đã chủ động các biện pháp bảo vệ, phòng chống đói, rét cho đàn gia súc tốt hơn; chuẩn bị các nguồn thức ăn tinh, thô đến gia cố, vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ. Tuy vậy, không chủ quan với diễn biến thời tiết có nhiều bất thường, do đó, trạm đã tham mưu chính quyền huyện phân công cán bộ chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc người chăn nuôi thực hiện các biện pháp dự trữ thức ăn, gia cố chuồng nuôi kín gió và khô ráo, không thả rông gia súc khi nhiệt độ xuống dưới 12 độ C...; công tác tiêm phòng vắc – xin cũng đã thực hiện đầy đủ, nên những năm gần đây, tình trạng chết đói, rét của gia súc của huyện ít xảy ra.

Nhờ sự chỉ đạo, vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành cùng sự chủ động của nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, những năm gần đây, đàn gia súc của huyện Vị Xuyên luôn được, phát triển ổn định, không bị chết đói, rét vào mùa Đông, góp phần tăng thu nhập đáng kể cho người dân, đưa ngành chăn nuôi của huyện ngày càng phát triển bền vững.

Bài, ảnh: Q. Anh – Ng.Thơ (Huyện Vị Xuyên)