Hiệu quả Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên

BHG - Bằng hình thức tuyên truyền dễ hiểu, dễ nhớ, sau 5 năm thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh đã đem lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bạch Đích (Yên Minh) thường xuyên bám nắm cơ sở, hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế.

Lùng Chu Phùng là thôn biên giới của xã Lao Chải (Vị Xuyên) có 102 hộ dân, bà con chủ yếu là người Mông, đời sống còn nhiều khó khăn. Dù nằm ở vùng giáp biên nhưng người dân luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật, không vượt biên trái phép, chăm chỉ lao động sản xuất, giữ từng tấc đất biên cương. Có được những kết quả này, những năm qua, các cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát Biên phòng Lao Chải thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đã thực hiện phương châm “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng dân tộc) để vừa tuyên truyền, PBGDPL, giúp đỡ nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từ bỏ các tập quán lạc hậu và xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng thôn, xóm.

Cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng Lao Chải (Vị Xuyên) tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Anh Lý Seo Xìa, thôn Lùng Chu Phùng cho hay: “Cán bộ, chiến sĩ biên phòng thường xuyên bám nắm cơ sở, hỗ trợ cho đồng bào phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới, phòng, chống dịch Covid-19. Nhờ vậy, các hộ giáp biên luôn đoàn kết, không vi phạm pháp luật, những vấn đề vướng mắc được cán bộ trao đổi trực tiếp, hòa giải, tháo gỡ kịp thời. Tôi cũng là thành viên của Tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trật tự thôn bản, khu vực biên giới của xã. Gia đình tôi có nương giáp biên nên quản lý liên tục, nếu xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất, chúng tôi sẽ báo ngay cho Trạm kiểm soát Biên phòng Lao Chải xử lý. Ngoài ra, tôi chăn nuôi 3 con trâu sinh sản, lợn, gà và trồng ngô, lúa để phấn đấu thoát nghèo, tăng thu nhập cho gia đình”.

Đồn Biên phòng Bạch Đích quản lý 4 xã biên giới của huyện Yên Minh, gồm: Bạch Đích, Thắng Mố, Phú Lũng, Na Khê, với trên 25 km đường biên tiếp giáp với huyện Malypho, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Đây là khu vực tiềm ẩn hoạt động của các loại tội phạm bắt cóc, trộm cắp tài sản, buôn bán, vận chuyển chất nổ; các thế lực thù địch lợi dụng những hạn chế về dân trí của đồng bào để truyền đạo trái pháp luật, nhằm thực hiện mưu đồ chính trị, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Để tuyên truyền, PBGDPL cho nhân dân, Đồn tham mưu cho các xã biên giới xây dựng, duy trì hoạt động của 4 cụm câu lạc bộ, 4 trung tâm tư vấn pháp luật, 10 điểm truy cập internet và đọc sách, báo pháp luật miễn phí. Những địa điểm này đã tạo ra môi trường thích hợp, giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thiếu tá Ngụy Tôn Tùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Bạch Đích cho biết: “Cùng với những giải pháp trên, do địa bàn rộng, nên để làm tốt công tác PBGDPL, cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã, nhất là vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên, người có uy tín, già làng, trưởng bản để đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến người dân qua các buổi chợ phiên, chiếu phim lưu động, họp thôn. Thời gian qua, Đồn cùng 4 xã tổ chức 256 buổi tuyên truyền, phát trên 5.000 tờ rơi, hơn 2.000 khẩu trang y tế; đồng thời, 100% gia đình khu vực biên giới ký cam kết thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép. Qua đó, giảm đáng kể các vụ vi phạm pháp luật, phát huy các phong tục, tập quán tốt đẹp, xây dựng vùng biên ngày càng tiến bộ, văn minh”.

Trong quá trình thực hiện Đề án tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, Ban Chỉ đạo các cấp đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành triển khai thực hiện đồng bộ, phù hợp với từng đối tượng. Giai đoạn 2016 – 2021, 34/34 xã, thị trấn biên giới của tỉnh có Câu lạc bộ tư vấn pháp luật; các Đồn Biên phòng đều có tủ sách, ngăn sách pháp luật và tổ chức phối hợp tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân biên giới được 3.227 buổi, với 288.705 lượt người nghe; tỷ lệ vi phạm pháp luật đã giảm 11,7% về số vụ và 29,8% về số đối tượng so với giai đoạn 2013 - 2016. Qua đó, nhận thức hiểu biết và chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới được nâng lên rõ rệt; tình hình vi phạm pháp luật giảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng ổn định, tạo đà cho việc việc phát triển KT – XH.

Bài, ảnh: M. LAN – PH. HOAN