Thành phố Hà Giang siết chặt an ninh, trật tự

BHG - Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đang đến gần, các hoạt động KT – XH trên địa bàn thành phố Hà Giang trở nên sôi động và đây được xem là “tháng củ mật”, thời điểm các loại hình tội phạm hoạt động mạnh khiến trật tự công cộng diễn biến phức tạp... Trước nhận định đó, Công an thành phố Hà Giang đã ra quân tiến hành các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) để người dân có một cái Tết an toàn, lành mạnh.

Công an phường Nguyễn Trãi kiểm tra các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ.

Để chủ động bảo đảm ANTT trên địa bàn trước trong và sau Tết, theo Thượng tá Thượng Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an thành phố Hà Giang cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố đã tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT trong dịp Tết; phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức phát động phong trào toàn dân tham gia tấn công tội phạm và tệ nạn xã hội; khoanh vùng tội phạm với các nhóm hành vi như: Trộm cắp, gây rối, sử dụng trái phép chất ma túy, tín dụng đen, buôn bán gian lận thương mại, hàng cấm, mua bán sử dụng pháo... Bên cạnh đó, yêu cầu các đội nghiệp vụ và Công an các phường, xã nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, quy trình công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu của đợt cao điểm đề ra”.

Sau 15 ngày mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đến nay, Công an thành phố đã bắt và xử lý 10 vụ với 28 đối tượng, xử lý hành chính 8 vụ, 25 đối tượng, cụ thể: Xử phạt 6 vụ 17 đối tượng với số tiền 44 triệu đồng với các hành vi: Trộm cắp tài sản, xâm hại sức khỏe người khác, đổ, ném chất thải bẩn hoặc các chất thải khác làm hoen ố, bẩn nhà người dân. Phạt 3 cơ sở vi phạm bán hàng hóa nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt. Tội phạm ma túy 3 vụ, 8 đối tượng với hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,49 gram ma túy tổng hợp. Vận động thu hồi 2 kg thuốc nổ, 4 khẩu súng tự chế và 1 nòng súng tự chế. Công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), phát hiện 126 trường hợp vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, ma túy, không chấp hành luật ATGT, không đội mũ bảo hiểm...

Là địa bàn có nhiều nhà hàng, khách sạn đóng chân và là nơi thường diễn ra các chương trình, lễ hội lớn của tỉnh. Nhằm đảm bảo tốt tình hình ANTT, Trung tá Trần Vinh Hiển, Trưởng Công an phường Nguyễn Trãi cho biết: “Được nhận định và nhận được sự chỉ đạo sớm từ Công an tỉnh và thành phố, ngay từ những tháng cuối năm 2021, Công an phường tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Công tác phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là việc tàng trữ và sử dụng pháo; quản lý chặt về hộ tịch, hộ khẩu, nhất là công tác quản lý người nước ngoài; phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố trong việc tuyên truyền về phương thức thể loại tội phạm trong tình hình mới; rà soát, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, dứt điểm các tranh chấp, mâu thuẫn từ cơ sở, không để “điểm nóng” về ANTT... Bên cạnh đó, Công an phường cũng tích cực trong việc truy vết và quản lý các F0. Tuy còn nhiều khó khăn với lực lượng mỏng, nhưng với những nỗ lực và trách nhiệm, đến nay trên địa bàn tình hình ANTT được diễn ra ổn định, không xảy ra những vấn đề nổi cộm, đem lại niềm tin trong nhân dân”.

Với những biện pháp đồng bộ, cùng tinh thần làm việc có trách nhiệm của lực lượng Công an thành phố, hứa hẹn rằng nhân dân sẽ đón năm mới 2022 và Tết Nhâm Dần an toàn, vui tươi.

Bài, ảnh: Hoàng Yến