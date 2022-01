Sau 1 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

BHG - Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động tham mưu triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm tình hình ANTT ở địa phương.

Lực lượng Công an ra quân đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Qua 1 tháng (từ 15.12.2021 đến 15.1.2022), trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 79 vụ/151 đối tượng, trong đó tội phạm hình sự phát hiện 11 vụ/30 đối tượng. Điển hình, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an huyện Mèo vạc phát hiện, điều tra làm rõ, khởi tố 1 vụ/3 bị can về tội tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ, thu giữ 93 thỏi thuốc nổ và 2.944 kíp nổ. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, bắt14 vụ/20 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ trên 545g heroin, 49g ma túy đá, gần 6.000 viên ma túy tổng hợp… Các đơn vị đã phát hiện 43 vụ vi phạm về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; vi phạm môi trường, an toàn thực phẩm… trong đó đã tham mưu xử phạt hành chính 25 vụ/29 trường hợp với tổng số tiền gần 260 triệu đồng.

Lực lượng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân phục vụ quản lý xã hội, phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát 113 tuần tra đảm bảo ANTT, với 56 ca/228 lượt cán bộ, chiến sĩ; tổ chức tiếp nhận và xử lý kịp thời nhiều tin báo vụ việc liên quan đến tình hình trật tự xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, kết quả đã thu hồi được gần 90 khẩu súng săn các loại và 2 kg thuốc nổ…

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Cảnh sát cơ động, Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tất cả các tuyến giao thông. Tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với người điểu khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, trong cơ thể có chứa chất ma túy… Qua 1 tháng thực hiện đợt cao điểm, toàn tỉnh đã phát hiện, xử phạt hơn 2.600 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước gần 900 triệu đồng.

Theo nhận định, tình hình sẽ còn diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động của tội phạm kinh tế; ma túy; mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép; trộm cắp tài sản; gây rối trật tự công cộng; đánh bạc; vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc… Trong những ngày tới, lực lượng Công an toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đảm bảo giữ vững ANTT, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân bình yên.

Bài, ảnh: Diệu Loan