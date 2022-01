Quang Bình đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

BHG - Thời gian qua, huyện Quang Bình triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), giúp người dân thấu hiểu và chấp hành tốt các quy định pháp luật của Nhà nước; giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự.

Công an xã Tiên Nguyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.

Huyện thường xuyên tổ chức tuyên truyền PBGDPL bằng các hình thức như: Thông qua hội nghị, tọa đàm nói chuyện chuyên đề, qua hệ thống truyền thanh của cơ sở, xe thông tin lưu động, tờ rơi, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật; thường xuyên bổ sung các đầu sách pháp luật, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong việc tuyên truyền, PBGDPL. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền tải các đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp nhân dân. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL, các tuyên truyền viên thường xuyên được rà soát, kiện toàn, tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng, bổ sung kiến thức mới, trở thành nòng cốt trong công tác tuyên truyền PBGDPL tại cơ sở.

Trong năm 2021, các đơn vị chức năng của huyện tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp được 639 buổi, gần 56.000 lượt người tham dự; trong đó, chủ yếu phổ biến các văn bản pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung, ban hành và các quy định pháp luật khác liên quan đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày của nhân dân như: Các quy định của pháp luật về Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật Giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Cư trú năm 2020; Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29.3.2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31.12.2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Lâm nghiệp; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Hòa giải đối thoại tại tòa án năm 2020; Nghị định 177/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị quyết 33/2021/NQ-HĐND ngày 16.7.2021 của HĐND tỉnh quy định mức thu, các khoản dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở công lập trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết 58/2020/NQ-HĐND ngày 9.12.2020 của HĐND tỉnh, về chính sách đặc thù phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam Sành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025; các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác phòng, chống Covid – 19... Bên cạnh đó, tổ chức 3 cuộc thi tìm hiểu pháp luật tại Trường THPT Xuân Giang, Trung tâm GDTX-GDNN và trên địa bàn huyện với 1.851 lượt người tham gia; cấp phát tài liệu, tờ gấp, cẩm nang an toàn giao thông được 25.200 bản.

Thượng tá Vương Đức Tho, Trưởng Công an huyện Quang Bình khẳng định: Nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền, PBGDPL thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực và đạt hiệu quả cao, Công an huyện luôn đổi mới đa dạng các hình thức tuyên truyền qua loa truyền thanh, tin nhắn điện thoại, phát tờ rơi, xe thông tin lưu động, đảm bảo giúp người dân nâng cao công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, phòng cháy chữa cháy ngay tại gia đình. Nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên người dân không nên tự ý sử dụng pháo nổ gây nguy hiểm đến bản thân và mọi người xung quanh; không nên uống rượu gây mất trật tự trị an khu dân cư…

Đồng chí Bùi Văn Khoa, Trưởng phòng Tư pháp huyện Quang Bình cho biết: Xác định việc đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL cho người dân trên địa bàn là việc làm quan trọng, huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL phù hợp với các nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ nhớ, cùng với những hình ảnh minh họa dễ hiểu, tại những nơi tập trung đông dân cư như chợ, nhà văn hóa, UBND các xã, thị trấn. Tuyên truyền qua loa phát thanh được chọn lựa vào thời điểm người dân đi làm về nhà, nghỉ ngơi có thời gian lắng nghe. Nhiều buổi tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp được lồng ghép với các hội nghị, cuộc họp thôn, sinh hoạt các hội, đoàn thể tại cơ sở; thông qua các trưởng thôn, người có uy tín... giúp công tác tuyên truyền, PBGDPL được thấm sâu hơn vào tư tưởng, suy nghĩ của từng người dân.

Đa dạng các hình thức tuyên truyền, PBGDPL cùng nội dung phong phú, phù hợp, giúp truyền tải được nhiều kiến thức, quy định, điều luật thiết thực đến từng người dân tại huyện Quang Bình. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng và sự đồng thuận của nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững trật tự trị an trên địa bàn.

Bài, ảnh: THÁI KHANG