Bắt giữ vụ vận chuyển 1 bánh hêrôin và gần 6.000 viên ma túy tổng hợp

BHG - Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 1.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an tỉnh và Công an huyện Quang Bình bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Mua Sìa Chá.

Trước đó, tại Km7+800 Quốc lộ 279, thuộc địa phận thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, lực lượng chức năng tổ chức phục kích, phát hiện Mua Sìa Chá, sinh năm 1985, trú tại thị trấn Phó Bảng, huyện Đồng Văn điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 23M1-133.88 chở theo Thào Thị Say, sinh năm 1989, trú tại xã Lao Và Chải, huyện Yên Minh có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, phát hiện trên người đối tượng Chá cất giấu 1 gói nilon màu đỏ, bên trong chứa 1 bánh ma túy Hêrôin có trọng lượng 346,93 gam và thu giữ 1 gói bên trong chứa gần 6.000 viên ma túy tổng hợp dạng nén có trọng lượng 632,39 gam được đối tượng giấu trong cốp xe mô tô.

Đối tượng Cư Chẩn Phừ.

Qua đấu tranh khai thác mở rộng, đến 16h45 phút cùng ngày, lượng lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Cư Chẩn Phừ, sinh năm 1982, trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai khi đang di chuyển trên Quốc lộ 70, thuộc địa phận thôn Cốc Sâm 4, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (Phừ là đối tượng giao ma túy cho Mua Sìa Chá), qua khám xét đã thu giữ trên người đối tượng Phừ số tiền khoảng 300 triệu đồng.

Số ma túy bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mua Sìa Chá và Cư Chẩn Phừ để tiếp tục điều tra làm rõ.

Phương Thúy (Công an tỉnh Hà Giang)