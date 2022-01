Bắt giữ đối tượng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Bắc Quang

BHG - Ngày 6.1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Km 99+500 tuyến Quốc lộ 4C thuộc địa bàn thị trấn Yên Minh, tổ công tác Công an huyện Yên Minh phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Linh, sinh năm 1996, trú tại xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang đang điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý. Qua đó, phát hiện Linh có biểu hiện nghi vấn sử dụng chất kích thích (chất ma túy), Công an huyện Yên Minh đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tiến hành test nhanh, kết quả xác định Linh có phản ứng dương tính với chất ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đối tượng Nguyễn Văn Linh.

Trên cơ sở đó, Công an huyện đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng. Đặc biệt, qua công tác nghiệp vụ, phát hiện Nguyễn Văn Linh chính là bị can có liên quan trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã có lệnh bắt bị can để tạm giam của Công an huyện Bắc Quang. Công an huyện Yên Minh đã trao đổi, phối hợp tiến hành bắt giữ và bàn giao đối tượng cho Công an huyện Bắc Quang để giải quyết theo thẩm quyền.

Phương Thúy – Dương Trung