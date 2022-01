3 cán bộ chiến sĩ Công an huyện Bắc Mê bị thương khi truy bắt đối tượng vận chuyển thuốc phiện

BHG - Chiều 2.1, Tổ công tác (lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy) Công an huyện Bắc Mê nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện đối tượng có dấu hiệu tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy từ huyện Bảo Lâm (Cao Bằng) sang địa phận xã Yên Phong, huyện Bắc Mê.

Đối tượng Nguyễn Văn Lưỡng tại cơ quan Công an

Tổ công tác Công an huyện đã phối hợp với Công an xã Yên Phong tiến hành xác minh thông tin. Đến khoảng 16 giờ 30 phút chiều 2.1, tại khu vực đường mòn thuộc thôn Bản Tắn, xã Phú Nam, huyện Bắc Mê, tổ công tác phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Lưỡng đang di chuyển đến khu vực trên; lực lượng Công an đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra hành chính, đối tượng Lưỡng đã không chấp hành mà có hành vi chống đối, khi áp sát khống chế đối tượng đã dùng hung khí (dao nhọn) tấn công lại Tổ công tác gây thương tích cho 3 đồng chí Nguyễn Mai Phi, Nguyễn Thế Đức và Đỗ Văn Khánh. Mặc dù bị thương nhưng các đồng chí đã dũng cảm bắt giữ thành công đối tượng và tước bỏ hung khí. Qua kiểm tra phát hiện trong người đối tượng có 2 gói nilon bên trong chứa chất nhựa màu nâu (nghi là thuốc phiện) đối tượng khai nhận là thuốc phiện mua về để sử dụng. Đối tượng đã bị tạm giữ tại Công an huyện Bắc Mê để tiếp tục đấu tranh, làm rõ.

3 cán bộ chiến sĩ bị thương đã được đưa ra Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang để cấp cứu, được sự giúp đỡ của các tình nguyện viên Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an tỉnh và các Câu lạc bộ ngân hàng máu sống tỉnh Hà Giang, sự động viên thăm hỏi kịp thời của các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang, đến nay các đồng chí bị thương đã được mổ cấp cứu thành công và đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện.

Tin: Giang Nam - Ảnh: CTV