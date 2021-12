Nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở Tiên Nguyên

BHG - Tiên Nguyên là xã vùng cao của huyện Quang Bình, với địa bàn rộng, địa hình đi lại khó khăn gây ảnh hưởng lớn tới đời sống nhân dân. Với vai trò là nòng cốt đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn, lực lượng Công an xã Tiên Nguyên thường xuyên bám nắm địa bàn, triển khai nhiều biện pháp phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân.

Công an xã Tiên Nguyên hướng dẫn nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Xã có 14 thôn, 1.033 hộ, đa số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS): Dao, Nùng, La Chí, Sán Chay, Mông, Thái… Công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm luôn được Công an xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các quy định tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” thông qua ký cam kết giữa các hộ với từng thôn. Bên cạnh đó, thường xuyên đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thu hút được nhân dân trên địa bàn tham gia hưởng ứng; đồng thời, tăng cường các biện pháp giáo dục pháp luật cho đồng bào không mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy, không tàng trữ trái phép vật liệu nổ, vũ khí tự chế gây ảnh hưởng tới đời sống khu dân cư. Trưởng thôn Tây Sơn, Lò Chìu Tô chia sẻ: Nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng Công an xã, tình hình ANTT trên địa bàn thôn được đảm bảo; người dân nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm, không nghe theo kẻ xấu; hướng dẫn cách chăm sóc cây trồng, vật nuôi tập trung vào phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Công an xã phân công cụ thể đến từng công an viên phụ trách thôn chủ động tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc, đối tượng vi phạm pháp luật; quản lý chặt về biến động nhân khẩu, hộ khẩu, khai báo tạm trú, tạm vắng. Đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao công tác phòng, chống tội phạm; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tăng cường phối hợp với các đoàn thể vận động người dân tham gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội thông qua các buổi tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt thôn. Thường xuyên phát huy vai trò người có uy tín, trưởng các dòng họ trong việc giáo dục, tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao ý thức đấu tranh tố giác tội phạm. Ông Lò Vàn Sín, người có uy tín thôn Cao Sơn thông tin: Trước đây, các vụ việc gây rối trật tự do uống rượu dẫn tới mâu thuẫn, bất đồng các mối quan hệ trong gia đình, cộng đồng khu dân cư. Nhận thấy điều đó, tôi cùng các đồng chí Công an xã trực tiếp đến từng nhà dân trong thôn tuyên truyền bằng tiếng địa phương nhiều giờ, giúp đồng bào từ bỏ thói quen uống rượu gây hại cho sức khỏe, ảnh hưởng tới ANTT. Bên cạnh đó, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh khu dân cư; đẩy lùi những tập tục cổ hủ, lạc hậu về ma chay, cưới hỏi, không nghe theo mê tín dị đoan; thường xuyên khuyên dạy con, cháu trong nhà giữ gìn ANTT, không vi phạm pháp luật; xây dựng nếp sống văn hóa...

Trung tá Phùng Tài Hào, Trưởng Công an xã cho biết: Lực lượng Công an cùng các đoàn thể địa phương thành lập tổ tự quản về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tham gia trực chốt, kiểm soát người ra vào, giữ an toàn cho 5.020 nhân dân tại địa phương, quyết tâm giữ vững “Vùng xanh”. Công tác phòng, chống dịch được áp dụng qua ứng dụng zalo thuận tiện, giúp kiểm soát công việc nhanh chóng. Với sự tham gia của nhiều đồng bào địa phương đã phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT, gắn tình đoàn kết khăng khít, cùng chung sức, đồng lòng giữa các dân tộc. Các vụ việc liên quan đến ANTT giảm dần theo thời gian, duy trì giữ vững không để ma túy tồn tại trên địa bàn.

Bài, ảnh: THÁI KHANG