Năm 2021: Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

BHG - Nhờ quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) gắn với phòng, chống dịch Covid-19; năm 2021, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ về số vụ, số người bị thương và tử vong.

Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Yên Minh) tuần tra, kiểm soát trên địa bàn.

Theo đó, trên địa bàn tỉnh xảy ra 21 vụ TNGT, làm tử vong 21 người, 12 người bị thương; giảm 1 vụ, 1 người tử vong và 1 người bị thương so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, TNGT có 3 vụ ít nghiêm trọng, 16 vụ nghiêm trọng, 2 vụ rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến TNGT do không giữ khoảng cách an toàn, đi sai phần, làn đường, thiếu quan sát, vượt ẩu.

Để đạt được những kết quả đó, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT. Năm 2021, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 25.928 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt, thu nộp Kho bạc Nhà nước trên 12,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác chỉ huy, giải quyết ùn tắc giao thông và khảo sát, kiến nghị giải quyết các “điểm đen” về ATGT. Thường xuyên tuyên truyền, vận động linh hoạt trong bối cảnh dịch Covid – 19, góp phần nâng cao ý thức, tham gia bảo đảm trật tự cho người dân...

Mặc dù tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Do đó, thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trật tự ATGT, nhất là đối với cho học sinh, người dân địa bàn vùng sâu, vùng xa. Triển khai hiệu quả các đợt cao điểm đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đặc biệt tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn…

Tin, ảnh: PHẠM HOAN