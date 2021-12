Mèo Vạc xử phạt gần 2.000 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ

BHG - Từ đầu năm 2021 đến nay, Đội CSGT Công an huyện Mèo Vạc đã phát hiện, xử lý 1.993 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tổng số tiền xử phạt trên 750 triệu đồng. So với cùng kỳ năm ngoái tăng 846 trường hợp vi phạm, số tiền xử phạt tăng gần 200 triệu đồng. Các trường hợp vi phạm tập trung vào các lỗi như: Vi phạm nồng độ cồn, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm… Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện cũng xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người và 5 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái tăng 1 vụ, 3 người chết và 2 người bị thương.

Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Mèo Vạc tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Ảnh chụp trước 25.10

Nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thời gian tới, nhất là dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán 2022, Đội CSGT Công an huyện Mèo Vạc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho nhân dân, nhất là Nghị định 100 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phậm Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ