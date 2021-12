Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tiếp nhận 9 công dân do Trung Quốc trao trả

BHG - Ngày 9.12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên phối hợp với Phòng Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận 9 công dân do Đại đội quản lý xuất nhập cảnh Cục Công an thành phố Văn Sơn, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trao trả.

Lực lượng chức năng hai bên làm các thủ tục giao, nhận công dân. Ảnh Xuân Khánh

9 công dân trên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang và Nam Định. Các công dân này xuất cảnh trái phép và cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Trung Quốc, nên bị lực lượng chức năng phía Trung Quốc phát hiện và bắt giữ. Sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu tiến hành kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt, hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết và bàn giao cho Trạm Y tế xã Thanh Thủy cách ly theo quy định.

Kim Khánh (Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy)