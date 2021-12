Đảm bảo an toàn giao thông gắn với phòng, chống Covid-19

BHG - Thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, trở lại trạng thái bình thường mới, du lịch bắt đầu “mở cửa” đón khách. Đặc biệt, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang và Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ VII đã thu hút đông đảo du khách đến với Hà Giang. Là trung tâm du lịch của tỉnh, huyện Đồng Văn đã đón nhiều lượt khách ghé thăm. Vì vậy, công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, xây dựng phương án đảm bảo an toàn trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm có lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn là nhiệm vụ hàng đầu của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Đồng Văn làm nhiệm vụ tại giải Marathon “Hành trình về cực Bắc”.

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an huyện Đồng Văn đã tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm, hạn chế thấp nhất tình trạng mất an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn. Trong 11 tháng của năm 2021, lực lượng CSGT Công an huyện đã phát hiện, xử lý 1.557 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ. Trong đó, có 340 trường hợp xe ô tô, 1.216 trường hợp xe mô tô, 1 trường hợp người đi bộ. Các lỗi vi phạm chủ yếu liên quan đến nồng độ cồn, đỗ, dừng không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định...

Đặc biệt, trong thời điểm dịch bệnh Covid có những diễn biến phức tạp, Đội CSGT vừa tuần tra, kiểm soát vừa kết hợp tuyên truyền công tác phòng, chống dịch, phát 375 lượt khẩu trang cho nhân dân trên địa bàn. Cử cán bộ tham gia các tổ chốt phòng, chống dịch, đón và dẫn các đoàn công dân, lao động từ các tỉnh phía Nam và từ các khu các ly về huyện đảm bảo an toàn. Để đảm bảo an ninh trật tự, ATGT, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, Đội CSGT đã cử lực lượng tham gia tiếp nhận và vận chuyển 221 phương tiện xe mô tô của công dân tại các khu cách ly về địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hải Anh, Đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Đồng Văn cho biết: Với đặc thù huyện vùng cao, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, còn thiếu hiểu biết, một số trường hợp khi vi phạm, lực lượng chức năng xử lý còn chống đối hoặc bỏ lại tài sản… Vì vậy, bên cạnh việc phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm, chúng tôi cũng thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền để nâng cao hiểu biết cho người dân. Trong năm 2021, Đội CSGT đã phối hợp tổ chức tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ tại các xã, thị trấn, các trường học được 19 buổi, thu hút gần 5.000 lượt người nghe; cấp phát trên 2.500 tờ rơi, sổ tay đảm bảo ATGT nông thôn, cẩm nang lái mô tô, xe máy an toàn. Tổ chức các chương trình tặng mũ bảo hiểm cho người dân tham dự tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Nhờ đó, người dân dần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giảm các vụ tai nạn giao thông, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bài, ảnh: My Ly