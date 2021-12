Công an thành phố Hà Giang thu giữ gần 300 kg gỗ quý hiếm

BHG - Công an thành phố Hà Giang vừa thu giữ 14 đoạn gỗ Sa mộc dầu (nhóm IA) và 3 đoạn gỗ Pơ mu (nhóm IIA), tổng trọng lượng là 278 kg – đây là tang vật liên quan đến vụ vận chuyển và tàng trữ lâm sản trái pháp luật xảy ra vào ngày 3.12 tại thôn Sơn Hà, xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang).

Công an thành phố Hà Giang và Hạt Kiểm lâm thành phố xác định trọng lượng các tang vật vi phạm.

Cụ thể, chiều 3.12, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác của Công an thành phố Hà Giang đã tiến hành trinh sát, mật phục và bắt quả tang đối tượng Ma Đình Tình, sinh năm 1987, địa chỉ tại thôn Sơn Hà, xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang) về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép bằng xe mô tô (biển kiểm soát 22F1 – 02958). Tại thời điểm kiểm tra, trên xe của đối tượng có chở một bao tải, bên trong có một khúc gỗ Sa mộc dầu, hình dạng gốc rễ phức tạp, trọng lượng 12 kg. Ngoài ra, tại nhà riêng của đối tượng, tổ công tác phát hiện thêm 16 khúc gỗ Sa mu dầu và Pơ mu, hình dạng gốc rễ phức tạp, tổng trọng lượng 266 kg. Do đối tượng không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của tang vật nên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, thu giữ phương tiện và toàn bộ tang vật trên. Hiện nay, Công an thành phố đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, từ đầu năm 2021 đến nay, Công an thành phố Hà Giang đã phát hiện, xử lý 6 vụ/12 đối tượng vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng; vận chuyển lâm sản trái phép và hành vi hủy hoại đất, khai thác gỗ rừng trồng có nguồn gốc hợp pháp nhưng không chấp hành đầy đủ về hồ sơ, trình tự khai thác lâm sản; trong đó đã khởi tố 1 vụ gồm 2 bị can và xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ gồm 10 đối tượng với tổng số tiền xử phạt trên 140 triệu đồng.

Tin, ảnh: TRẦN KẾ