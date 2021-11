Xử lý 17 thanh, thiếu niên lạng lách, đánh võng gây mất trật tự ATGT

BHG - Ngày 23.11, Đội Cảnh sát giao thông (Công an thành phố) vừa bắt, xử lý 17 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông (ATGT), với các lỗi vi phạm như: Không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không gắn biển số xe, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng... Hầu hết các trường hợp vi phạm này đều có độ tuổi rất trẻ (sinh năm 2003 đến năm 2009).

Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Giang làm việc với các đối tượng đi xe mô tô lạng lách, đánh võng gây mất trật tự ATGT

Các đối tượng này thông qua mạng xã hội như Zalo, Facebook để thành lập nhóm, hẹn nhau đi xe mô tô lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh trật tự và trật tự ATGT, gây nguy hiểm cho người đi đường… đồng thời quay clip đăng tải trên các trang mạng xã hội. Phương tiện lạng lách, đánh võng được các đối tượng thay đổi kết cấu, hình dáng, không đeo biển số hoặc che biển số nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Đặc biệt, trong đó có 3 đối tượng vi phạm luật an ninh mạng khi chia sẻ các clip đi xe mô tô lạng lách, đánh võng, bốc đầu… theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3.2.2020 của Chính phủ. Hiện Công an thành phố Hà Giang đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm nêu trên.

Các thanh, thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Tin, ảnh: VIỆT TÚ