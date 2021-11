Xín Mần đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ

BHG - Thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn toàn huyện Xín Mần cơ bản ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng người tham gia giao thông chưa chấp hành nghiêm túc các quy định. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Xín Mần xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm hành chính, xử phạt nộp ngân sách nhà nước gần 500 triệu đồng. Trong đó, số vụ vi phạm liên quan đến không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô chiếm gần 50%.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Xín Mần tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường.

Nhằm hạn chế nguy cơ liên quan đến “uống rượu không lái xe”, người tham gia giao thông “không đội mũ bảo hiểm”, “Lái xe không nghe điện thoại”… thời gian qua, lực lượng CSGT tăng cường, bổ sung lực lượng, phương tiện, thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm quy định về Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Đội CSGT tăng cường ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn, ma túy và các chất kích thích khác đối với người điều khiển phương tiện giao thông. Thời gian tiến hành tuần tra, xử lý vi phạm tập trung vào ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ và kế hoạch của Công an huyện.

Xác định công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công an huyện. Vì vậy, ngành chức năng thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương tổ chức tuyên truyền bằng hình thức lồng ghép và tuyên truyền theo chuyên đề cho người dân về Luật GTĐB. Để công tác tuyên truyền thực sự hiệu quả, sát với thực tiễn đời sống, cán bộ, chiến sỹ đã không quản ngại khó khăn, vất vả, đến tận địa bàn thôn, bản, vùng sâu, xa, đồng bào dân tộc thiểu số để tổ chức tuyên truyền Luật GTĐB với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú như: Phát tờ rơi, phát tranh, ảnh về các vụ TNGT; giới thiệu các biển báo chỉ dẫn trên các tuyến đường, hướng dẫn người dân đội mũ bảo hiểm đúng quy cách. Thông qua các buổi tuyên truyền tại các xã, lực lượng Công an huyện đã tập trung vào việc phổ biến những nội dung cơ bản của Luật GTĐB; kỹ năng tham gia giao thông, các hành vi ứng xử khi tham gia giao thông, như: Tự giác chấp hành nghiêm quy tắc GTĐB; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; không uống rượu bia khi tham gia giao thông; cách xử lý các tình huống khi có TNGT xảy ra; nhận biết các biển báo và tín hiệu đèn giao thông; các nguy cơ mất an toàn giao thông và biện pháp phòng tránh.

Bên cạnh đó, tuyên truyền Luật GTĐB cho lứa tuổi thanh, thiếu niên cũng được thực hiện thường xuyên. Hàng năm, Công an huyện phân công, chỉ đạo cho Đội CSGT trật tự của huyện phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức tuyên truyền tại các trường học. Tuyên truyền về việc điều khiển phương tiện giao thông trên đường không dàn hàng ngang, không lạng lách đánh võng, không nẹp pô, điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi… Đồng thời, phối hợp với các công ty, doanh nghiệp trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh. Các trường học đã duy trì và thực hiện tốt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông, an ninh trật tự”. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tham gia giao thông trong trường học, từ đó phát huy vai trò mỗi học sinh là một tuyên truyền viên cho gia đình và xã hội.

Thượng tá Thào Tiến Thanh, Phó trưởng Công an huyện Xín Mần cho biết: Để hạn chế đến mức thấp nhất TNGT, đặc biệt là nguy cơ do uống rượu, bia gây ra thì quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật; thực hiện tốt văn hóa giao thông. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tác hại của rượu, bia khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi điều khiển ô tô, xe máy, khi lái xe tuyệt đối không sử dụng điện thoại…

Bài, ảnh: Văn Long