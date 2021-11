Triệu tập đối tượng đăng tải hình ảnh phiếu xét nghiệm SARS-COV2 có thông tin của 37 người lên mạng xã hội

BHG - Ngày 9.11, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố tiến hành triệu tập và làm việc với chủ tài khoản Facebook Trần Trinh vì đăng tải thông tin kèm theo hình ảnh phiếu xét nghiệm SARS-COV-2 có chứa thông tin cá nhân, kết quả xét nghiệm của 37 người có địa chỉ tại tỉnh Hà Giang.

Cơ quan Công an làm việc với chủ tài khoản đưa thông tin cá nhân người khác lên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc, chủ tài khoản T.C.T, sinh năm 1988, trú tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang đã thừa nhận việc đăng tải, chia sẻ thông tin cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý trên mạng xã hội là hoàn toàn sai. Hành vi trên vi phạm điểm e, khoản 3, điều 102, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số, vô tuyến điện công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, quy định mức phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng. Cơ quan Công an đã tuyên truyền, giải thích, yêu cầu T.C.T gỡ bỏ bài viết trên và đăng bài đính chính thông tin. Hiện đơn vị đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý theo quy định.

Qua sự việc trên, Công an tỉnh Hà Giang khuyến cáo người dân không được tự ý đăng tải thông tin của cá nhân người khác, đặc biệt là thông tin chi tiết của người nghi, nhiễm Covid-19 lên mạng xã hội.

Nguyễn Lân (Công an tỉnh)