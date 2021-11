Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật cho những người lầm lỡ

BHG - Bằng hình thức tuyên truyền linh hoạt, gần gũi, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã giúp những người đang chấp hành án phạt tù, mới tha tù trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, hiểu đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, từ đó vững tin làm lại cuộc đời.

Công an thị trấn Yên Minh (Yên Minh) gặp gỡ, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị phạt tù hưởng án treo trên địa bàn.

PBGDPL là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và có ý nghĩa quan trọng với những người đang chấp hành án phạt tù. Phát huy tinh thần nhân văn sâu sắc này của Đảng, Nhà nước, thời gian qua, tỉnh ta đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao hiểu biết, xây dựng lòng tin, ý thức pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù. Nổi bật là việc triển khai Quyết định số 2045 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường PBGDPL cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ, giai đoạn 2018 - 2021”. Đề án này tạo ra thay đổi tích cực, góp phần đưa các chính sách đến gần hơn với những người lầm lỡ.

Không ngừng nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, nhân dân về vai trò của công tác PBGDPL cho người đang chấp hành án phạt tù, người mới ra tù; BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung của Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL. Thi hành đồng bộ Luật PBGDPL, củng cố, kiện toàn Quy chế tổ chức, hoạt động Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp. Là lực lượng nòng cốt triển khai Đề án, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình người chấp hành xong án phạt tù về cư trú từ năm 2018 đến nay. Bên cạnh đó, xây dựng các mô hình tiếp nhận, quản lý, giáo dục tại cơ sở; tiêu biểu như: 4 trách nhiệm (Hoàng Su Phì); Hội Cựu chiến binh tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù (Yên Minh); Câu lạc bộ Vững bước (thành phố Hà Giang)…

Thực tế, công tác PBGDPL cho người chấp hành án phạt tù có nhiều đặc thù riêng biệt so với các nhóm đối tượng khác. Do đó, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền để phạm nhân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về hành vi nguy hiểm cho xã hội, chính sách và quyền, nghĩa vụ của công dân. Tất cả các nhà tạm giữ đều lồng ghép nội dung PBGDPL vào chương trình giáo dục công dân, học văn hóa, học nghề. Lực lượng Công an các cấp cũng chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh việc áp dụng biện pháp giáo dục tại cơ sở, quản lý chặt chẽ người chấp hành án hình sự ngoài cộng đồng, nghiện ma túy... Qua đó, kịp thời ngăn ngừa, giáo dục có hiệu quả các đối tượng vi phạm pháp luật, ổn định tư tưởng, chuẩn bị kiến thức pháp luật để họ tái hòa nhập cộng đồng.

Hiện nay, Công an huyện Yên Minh đang quản lý, theo dõi 71 đối tượng chấp hành xong án phạt tù, chưa được xóa án tích. Thời gian qua, công tác PBGDPL cho những người chấp hành án phạt tù, người mới ra tù được đơn vị triển khai nghiêm túc, chủ động lồng ghép linh hoạt. Thiếu tá Lù Seo Quang, Phó Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Yên Minh cho biết: Căn cứ theo nhu cầu thông thông tin của từng nhóm đối tượng, hàng năm, đơn vị tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá để áp dụng hình thức PBGDPL sao cho phù hợp, dễ hiểu và đúng định hướng. Đồng thời, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù thực hiện các thủ tục hành chính, tư pháp, hướng dẫn cấp lại Chứng minh thư, Căn cước công dân. Phối hợp với lực lượng Công an cơ sở cùng với gia đình, nhà trường giáo dục, vận động nhóm đối tượng là thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ sống hướng thiện, tập trung học tập, lao động.

Nỗ lực đưa các chính sách, pháp luật đến những người lầm lỡ, 100% đối tượng đang chấp hành phạt tù, người bị tạm giữ, tạm giam, người mới ra tù trên địa bàn tỉnh thường xuyên được phổ biến các quy định pháp luật liên quan. Qua đó, giúp họ có niềm tin vào pháp luật, điều chỉnh hành vi lệch lạc và có ý thức phê phán, lên án những hành vi tiêu cực, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn.

