Triệt phá nhiều đường dây đưa người vượt biên trái phép

BHG - Từ đầu năm 2020 đến nay, khi dịch Covid-19 bùng phát, trên tuyến biên giới phía Bắc tỉnh ta xuất hiện các đường dây đưa người xuất, nhập cảnh (XNC) trái phép. Lực lượng chức năng đã tăng cường đấu tranh, triệt phá nhiều đường dây tội phạm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xín Cái tuần tra, bắt giữ các đối tượng nhập cảnh trái phép.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh nhận định trong khoảng thời gian đầu tháng 7.2021 sẽ có một nhóm người từ các tỉnh trong nước vượt biên trái phép sang Trung Quốc tại khu vực biên giới huyện Mèo Vạc. Xác định đây là đường dây chuyên tổ chức đưa người XNC trái phép nên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xác lập chuyên án HG721 để triệt phá. Đội đánh án được thành lập với nòng cốt là các chiến sĩ Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với các Đồn Biên phòng Xín Cái và Sơn Vĩ (Mèo Vạc) tiến hành xác minh nguồn tin, xác định khoảng thời gian các đối tượng có thể vượt biên trái phép để mật phục, bắt giữ.

Tuyến biên giới thuộc huyện Mèo Vạc có địa hình phức tạp, Đội đánh án đã mật phục tại nhiều địa điểm, chủ yếu là những nơi có địa hình hiểm trở trong điều kiện thời tiết nóng bức. Sau 4 ngày mật phục, từ 4 giờ đến 15 giờ ngày 2.7, đội đã phát hiện và bắt giữ 7 người vượt biên trái phép.

Qua lời khai của những đối tượng vượt biên trái phép, đội xác định, bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người vượt biên trái phép. Trung tá Phùng Ngọc Thuyết, Phó đội trưởng Đội đặc nhiệm, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm cho biết: “Quá trình phá án gặp rất nhiều khó khăn do người có nhu cầu xuất cảnh trái phép liên hệ với các đối tượng trong đường dây tổ chức đưa người vượt biên trái phép đều thông qua mạng xã hội, liên lạc bằng mật khẩu nên gặp nhiều khó khăn trong việc xác định đối tượng. Đội đánh án phải tiến hành rà soát, xác định đối tượng nghi vấn trên địa bàn các xã biên giới, sau đó chụp ảnh cho những người vượt biên trái phép nhận dạng”. Đến ngày 12.7, BĐBP tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và bàn giao hồ sơ, các đối tượng cho cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

Tỉnh ta có hơn 277 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Do điều kiện địa hình phức tạp nên tình trạng XNC trái phép để trốn cách ly y tế diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, tỉnh đã yêu cầu các ngành chức năng, đặc biệt là BĐBP lập các chốt kiểm soát để ngăn chặn kịp thời người dân XNC trái phép. Từ đầu năm 2020 đến nay, BĐBP tỉnh luôn duy trì hơn 60 chốt chặn và nhiều tổ cơ động trên tuyến biên giới với gần 300 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ. Qua đó đã ngăn chặn kịp thời các hành vi XNC trái phép; đấu tranh phòng, chống tội phạm khu vực biên giới; phát hiện gần 1.600 vụ XNC trái phép, bắt giữ và đưa đi cách ly theo quy định hơn 10 nghìn lượt người.

Tội phạm đưa người vượt biên trái phép chủ yếu là người dân sinh sống trên địa bàn các huyện biên giới, phối hợp với người nước ngoài. Các đường dây này lập nhóm Zalo, facebook để tìm người có nhu cầu XNC trái phép; họ thường thành lập từng nhóm nhỏ, đi vào ban đêm hoặc lợi dụng khi trời mưa hòng qua mắt lực lượng kiểm soát. Nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép sống chui lủi trong hang đá gần biên giới, chờ thời điểm thích hợp thuê người dân địa phương chở vào sâu trong nội địa.

Người dân vượt biên trái phép sang Trung Quốc phải trốn tránh các chốt kiểm soát của lực lượng chức năng, đi theo đường rừng, đường núi hiểm trở rất dễ tai nạn. Điển hình như, ngày 3.4.2020, một nhóm 7 công dân tỉnh Nghệ An lên vùng cao Hà Giang tìm cách vượt biên sang Trung Quốc. Nhóm người này có ý định vượt biên tại khu vực biên giới xã Xín Cái. Do phải trốn tránh lực lượng kiểm soát biên giới, cả nhóm đi bộ theo đường rừng hiểm trở, độ dốc lớn, dẫn đến chị Nguyễn Thị P, sinh năm 1988 tử vong do kiệt sức. 6 người đi cùng bị lực lượng chức năng huyện Mèo Vạc bắt giữ sau 2 ngày lẩn trốn. Ngay sau đó, ngày 9.4.2020, 5 công dân xã Niêm Tòng (Mèo Vạc) được đối tượng Hoàng Văn Đ, xã Niêm Sơn (Mèo Vạc) môi giới và dẫn sang làm thuê bên Trung Quốc. Do phải trốn tránh các trạm kiểm soát trên tuyến biên giới, cả nhóm chờ đêm tối để bơi qua sông Nho Quế dẫn đến Vừ Mí S, sinh năm 2002 bị chết đuối.

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng từ năm 2020 đến nay, BĐBP tỉnh đã triệt phá 5 đường dây đưa người XNC trái phép, bắt giữ 21 đối tượng.

Bài, ảnh: NHẬT LINH