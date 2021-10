Đảm bảo trật tự đô thị kết hợp với phòng, chống dịch Covid-19

BHG - Bám trục Quốc lộ 2, thị trấn Việt Quang (Bắc Quang) được coi là địa bàn khá phức tạp về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Người dân buôn bán, làm ăn nhộn nhịp, phương tiện giao thông đi lại đông đúc... tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến trật tự đô thị.

Đội Quy tắc thị trấn Việt Quang thường xuyên nhắc nhở người dân bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Nhằm bảo đảm trật tự đô thị, góp phần ổn định tình tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tháng 6.2019, Đội Quy tắc quản lý trật tự đô thị thị trấn Việt Quang được thành lập với 5 thành viên, trong đó, Trưởng Công an thị trấn làm Tổ trưởng cùng các thành viên tích cực hoạt động dưới sự chỉ đạo của UBND thị trấn. Với chức năng tuyên truyền, phổ biến các quy định về đô thị đến tất cả các cơ quan, ban, ngành, đơn vị thực hiện đúng các quy định trong Quy chế quản lý đô thị, như: Quản lý trật tự xây dựng đô thị; đảm bảo an toàn giao thông; quản lý hành lang, vỉa hè đường phố, hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh môi trường; quản lý văn hóa, xã hội… Đội tổ chức giao ban hàng ngày và họp mỗi tháng 1 lần để đánh giá công việc đã làm, đề ra phương hướng hoạt động trong những tháng tiếp theo.

Trung tá Phùng Cao Sự, Trưởng Công an kiêm Đội trưởng Đội Quy tắc thị trấn Việt Quang cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được phân công, Đội tích cực ra quân kiểm tra, kịp thời nhắc nhở, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng, trông giữ xe trái phép, xử phạt hơn 80 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền hơn 80 triệu đồng.

Trực tiếp tuần tra cùng Đội Quy tắc đô thị của thị trấn mới thấy hết được những bất cập, khó khăn mà Đội phải giải quyết. Nhiều hộ dân lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông… Để chấn chỉnh tình trạng này, Đội Quy tắc đô thị tăng cường công tác tuyên truyền cho các hộ kinh doanh và tổ chức ký cam kết không vi phạm. Bên cạnh đó, Đội đã ra quân giải tỏa và xử lý các điểm vi phạm, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm như: Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè có quy định cấm bán hàng; đỗ, để xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định; sử dụng lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ, kinh doanh, buôn bán; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ, làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông.

Bà Nguyễn Thị Hòa, trú tại tổ 6, thị trấn Việt Quang buôn bán nhỏ lẻ ngay tại vỉa hè của gia đình, nhiều khi hàng hóa bày bán lấn chiếm vỉa hè là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, bà luôn nêu cao ý thức gọn gàng, không để hàng hóa tràn lan, chiếm dụng vỉa hè. Bà tâm sự: Đội Quy tắc của thị trấn rất có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lấn chiếm vỉa vè, lòng đường, tạo điều kiện để hành lang thông thoáng.

Ông Trần Đức Phi, thành viên Đội Quy tắc cho biết: Ngoài thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự đô thị, thời gian qua, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Đội Quy tắc của thị trấn trong quá trình thực thi nhiệm vụ kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn người dân đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch; kết hợp với nhân viên y tế thị trấn cấp phát khẩu trang cho người dân, nêu cao ý thức phòng ngừa, bảo vệ cho chính mình và cộng đồng, tuân thủ nghiêm quy định 5K về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhờ đó sức khỏe của người dân và cộng đồng được bảo đảm, góp phần tích cực cho công tác phòng, chống dịch chung trên địa bàn.

Việt Quang đang trên đà phát triển, kéo theo đó là sự phức tạp về quản lý đô thị, do đó, việc bảo đảm trật tự đô thị không chỉ là thời vụ mà cần thường xuyên liên tục. Thời gian tới, Đội Quy tắc thị trấn tiếp tục tăng cường lực lượng, phối hợp với các ban, ngành duy trì ổn định trật tự đô thị và các khu vực có nguy cơ tái lấn chiếm cao.

Bài, ảnh: Nguyễn Lân