Bắt tạm giam Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Thượng Tân, huyện Bắc Mê

BHG - Ngày 13.10, cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với Nguyễn Tiến Hơn, sinh năm 1974, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Thượng Tân, trực tiếp phụ trách địa bàn xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh bắt bị can Nguyễn Tiến Hơn.

Theo kết quả điều tra, vào cuối tháng 5, các cơ quan chức năng của huyện Bắc Mê phát hiện tại khu vực rừng thuộc xã Minh Ngọc có hàng trăm cây gỗ nghiến bị khai thác trái phép với khối lượng lớn. Căn cứ tính chất mức độ của vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố 5 vụ, với 13 bị can về tội vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản theo khoản 3, Điều 232 Bộ luật Hình sự.

Để xảy ra tình trạng khai thác lâm sản trái phép đặc biệt nghiêm trọng, giá trị thiệt hại nhiều tỷ đồng và diễn ra trong thời gian dài thể hiện sự yếu kém trong công tác quản lý, nắm tình hình địa bàn của cơ quan quản lý nhà nước và sự thiếu trách nhiệm trong công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng của một số cán bộ kiểm lâm được giao phụ trách địa bàn. Căn cứ hành vi sai phạm của đối tượng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can đối với Nguyễn Tiến Hơn để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Phương Thúy (Công an tỉnh)