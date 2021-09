Va chạm giữa xe máy và ô tô trên QL4C khiến 1 người tử vong

BHG - Theo thông tin từ lực lượng chức năng huyện Vị Xuyên, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 21.9, tại Km12+400 Quốc lộ 4C hướng T.p Hà Giang đi Quản Bạ, xe máy BKS: 23H5 - 4536 do Vương Văn Giới (sinh năm 1964) có địa chỉ tại xã Tùng Bá (Vị Xuyên) điều khiển đi hướng Quản Bạ - T.p Hà Giang đã va chạm vào xe ô tô đi ngược chiều BKS: 23A – 03677 do Vi Hoài Nam sinh năm 1957 có địa chỉ tại tổ 16, phường Trần Phú (t.p Hà Giang) điều khiển. Do va chạm mạnh khiến cho ông Vương Văn Giới tử vong tại chỗ. Tại hiện trường 2 xe bị hư hỏng nặng, ách tắc giao thông cục bộ tại khu vực này.

Hiện trường vụ tai nạn. ảnh:(CTV)

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người điều khiển xe máy đi sai phần đường. Hiện, Cảnh sát giao thông, Công an huyện Vị Xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra làm rõ sự việc.

Thành Nhân