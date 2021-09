Tạm giữ 1.771 sản phẩm do nước ngoài sản xuất, không xuất trình được hóa đơn chứng từ

.

BHG - Thực hiện cao điểm hoạt động thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn trong dịp Tết Trung thu, ngày 21.9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 - Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, UBND xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên kiểm tra cửa hàng tạp hóa Hải Anh, do ông Vũ Thượng Hải, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy làm chủ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.771 sản phẩm là bánh kẹo, chân gà, bánh trung thu, sữa… do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ hàng hóa. Đội QLTT số 2 đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hàng hóa nói trên để xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đội QLTT số 2 kiểm tra hàng hóa tại cửa hàng tạp hóa Hải Anh Nhiều sản phẩm do nước ngoài sản xuất không xuất trình được hóa đơn chứng từ hàng hóa