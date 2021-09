Nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông

BHG - Ngay từ đầu năm, ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT). Qua đó, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Kiểm tra người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Hà Giang.

Ban ATGT tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về bảo đảm trật tự ATGT; thường xuyên kiểm tra, xử lý các phương tiện chở quá tải, vi phạm nồng độ cồn, bảo đảm ATGT đường thủy nội địa tại các bến đò, thuyền du lịch và tăng cường bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe máy, xe đạp điện… Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; các cơ quan chức năng thực hiện hàng trăm buổi tuyên truyền lưu động về ATGT trên các tuyến đường, cấp phát hàng chục nghìn tờ rơi. Cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Giao thông tập trung tuyên truyền trong hoạt động vận tải, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh vận tải vừa thực hiện biện pháp bảo đảm trật tự ATGT, vừa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là vận tải hành khách. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp, lái xe nghiêm túc thực hiện các quy định về cấm sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khi điều khiển phương tiện; cá nhân, tổ chức, HTX, doanh nghiệp vận tải thực hiện cam kết chất lượng dịch vụ trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi, tuyến cố định…

Song song với công tác tuyên truyền, công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trật tự ATGT được các lực lượng chức năng thực hiện tốt. Theo đó, Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát về đảm bảo trật tự ATGT, tập trung vào các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT như: Vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất kích thích, ma túy, vi phạm tốc độ, tránh vượt sai quy định, điều khiển xe máy lạng lách, không đội mũ bảo hiểm… Qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT, Thanh tra Sở GTVT nhắc nhở người tham gia giao thông đeo khẩu trang, chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo thông điệp “5K”. Cùng với đó, Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung xử lý theo các chuyên đề: Vi phạm vận tải hành khách, vi phạm về chở hàng quá tải, tự ý thay đổi kích thước, thành thùng xe… kết hợp xử lý vi phạm kiểm tra trách nhiệm bảo vệ công trình giao thông, hành lang an toàn đường bộ, bảo đảm trật tự ATGT, các quy định về vận tải trên các tuyến đường do Sở GTVT quản lý.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý trên 14.000 trường hợp vi phạm, số tiền thu nộp Kho bạc Nhà nước gần 8 tỷ đồng. Công an tỉnh, Công an các huyện và Thanh tra Sở GTVT kiểm tra hơn 1.500 lượt phương tiện, xử lý trên 150 xe vi phạm về tải trọng. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 vụ TNGT, làm chết 12 người, 5 người bị thương, so với cùng kỳ số vụ không tăng, không giảm; giảm 1 người chết tăng 1 người bị thương. Chất lượng công tác kiểm định xe cơ giới đường bộ ngày càng được nâng lên và đảm bảo đúng quy trình, các phương tiện giao thông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật khi tham gia giao thông. Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe đã tổ chức đào tạo, sát hạch các loại GPLX cho nhân dân theo quy định, đảm bảo chất lượng.

Theo đồng chí Lê Minh Đức, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh: Mặc dù tình hình trật tự ATGT tương đối ổn định nhưng dấu hiệu TNGT còn tiềm ẩn, xu hướng kéo giảm TNGT chưa thật sự bền vững do ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự ATGT của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao... Thời gian tới, Ban ATGT tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Giao thông đường bộ, đường thủy nội địa đến các tầng lớp nhân dân; phổ biến pháp luật về ATGT bằng nhiều hình thức phù hợp để từng bước xây dựng nếp sống văn hóa trong hoạt động giao thông, chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục ATGT cho học sinh trong các trường học; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT, nhất là kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện, tốc độ xe cơ giới tham gia giao thông đường bộ, đặc biệt là các hành vi chở quá tải, để rơi vãi vật liệu trên đường giao thông, hành vi đưa phương tiện không đủ điều kiện an toàn hoạt động...

Bài. ảnh: Văn Long