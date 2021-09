Ngày trở về cộng đồng của những người lầm lỗi

BHG - Theo Quyết định của Chủ tịch nước, đợt đặc xá trước ngày Quốc khánh 2.9, Trại tạm giam Công an tỉnh có 8 trường hợp được đặc xá trước thời hạn. Công tác đặc xá được Công an tỉnh thực hiện đúng quy trình, quy định, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo các cấp, Thượng tá Mai Văn Thực, Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh trao Quyết định của Chủ tịch nước cho những người được đặc xá. ảnh: Tư Liệu

Chuẩn bị cho công tác xét đặc xá dịp Quốc khánh năm nay, Công an tỉnh triển khai kế hoạch thực hiện công tác đặc xá năm 2021. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thành lập Hội đồng xét, đề nghị đặc xá; thực hiện các trình tự, thủ tục xét, đề nghị đặc xá đúng quy định của Luật Đặc xá. Trung tá Lê Xuân Hoàng, Đội trưởng Đội 1, Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh cho biết: Phòng Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch, thành lập Tiểu ban chỉ đạo đặc xá của Công an tỉnh. Trên cơ sở danh sách đề nghị đặc xá của Trại tạm giam, Tiểu ban chỉ đạo đặc xá đã họp xét và báo cáo Tổ thẩm định liên ngành tiến hành kiểm tra, thẩm định, đối chiếu hồ sơ, danh sách các phạm nhân đủ điều kiện trong thời gian chấp hành án phạt tù tính đến ngày 31.8.2021. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, đồng thời nắm bắt dư luận, phản bác những quan điểm sai trái.

Theo quy định, người được đặc xá, bên cạnh ý thức cải tạo tốt thì còn phải chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền, đã nộp án phí. Vì vậy, Công an tỉnh chỉ đạo Trại tạm giam hướng dẫn phạm nhân liên lạc với thân nhân; đôn đốc thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, nộp án phí, thi hành nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ dân sự khác. Rà soát các trường hợp phạm nhân đang chấp hành án đảm bảo chặt chẽ theo đúng quyết định của Chủ tịch nước, không để sót, lọt các trường hợp đủ điều kiện và không đủ điều kiện trong quá trình thực hiện. Qua đó, góp phần tuyên truyền rộng rãi các quy định của pháp luật về điều kiện, trình tự, thủ tục xét đặc xá nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, công bằng; đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện trong quá trình rà soát, đề nghị đặc xá đối với phạm nhân.

Trại tạm giam Công an tỉnh có 27 phạm nhân đang chấp hành án, trong đó có 8 phạm nhân được Chủ tịch nước ký Quyết định đặc xá đợt này. Đây là những phạm nhân có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định về thi hành án hình sự. Đã chấp hành hình phạt tù ít nhất 1/2 thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn. Chấp hành xong các hình phạt bổ sung, bồi thường dân sự, án phí theo quy định của pháp luật. Để chuẩn bị tốt nhất cho phạm nhân được đặc xá, Công an tỉnh chỉ đạo Trại tạm giam có kế hoạch cho phạm nhân được đề nghị đặc xá học tập các quy định của pháp luật; yêu cầu phạm nhân cam kết sau khi được đặc xá trở về nơi cư trú, trình báo với chính quyền địa phương đúng thời hạn quy định. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục để họ nhận thức đúng đắn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước.

Cầm trên tay Quyết định đặc xá, anh H.V.H, trú tại thành phố Hà Giang không giấu được cảm xúc: Tôi rất phấn khởi khi nhận được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước về đoàn tụ với gia đình trước ngày Quốc khánh. Tôi thực sự ăn năn, hối cải về những lỗi lầm của mình, trở về với cộng đồng, tôi hứa sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và chính quyền nơi cư trú, tích cực lao động sản xuất trở thành người có ích cho xã hội.

Sau khi nhận được Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, người được đặc xá phải báo ngay bằng văn bản cho UBND xã nơi cư trú những thông tin liên quan đến người được đặc xá. Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch và phương án cụ thể để đón tiếp các trường hợp được đặc xá từ Trại giam của Bộ Công an trở về địa phương, đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố nắm chắc tình hình người được đặc xá trở về địa phương; đôn đốc người được đặc xá ra trình diện. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể hỗ trợ, tiếp nhận, tìm việc làm cho người được đặc xá ổn định cuộc sống, tránh tái phạm tội.

Đây là đợt đặc xá đầu tiên kể từ khi Luật Đặc xá năm 2018 có hiệu lực thi hành. Đây là chủ trương, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội bị kết án phạt tù nhân dịp Quốc khánh 2.9. Bên cạnh thực hiện tốt công tác xét, đề nghị đặc xá, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã, phường, thị trấn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm bắt hoàn cảnh từng người được đặc xá trở về; thường xuyên gặp gỡ, động viên, giáo dục, giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng, tránh mặc cảm. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, kịp thời phát hiện người đặc xá không về nơi cư trú để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, đấu tranh với các trường hợp tái phạm tội.

Bài, ảnh: V. Long - Ng.Lân