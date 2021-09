Mèo Vạc phát huy vai trò lực lượng Công an xã

BHG - Mặc dù đối diện không ít khó khăn, lực lượng Công an xã trên địa bàn huyện Mèo Vạc luôn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tiếp công dân.

Công an xã Lũng Pù tuyên truyền, vận động người dân phát triển chăn nuôi. Ảnh: TƯ LIỆU

Mèo Vạc có đường biên dài hơn 41 km với nhiều đường mòn, lối mở, tiếp giáp với huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam và huyện Nà Pô, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Dân số toàn huyện hiện có trên 84 nghìn người, trong đó dân tộc Mông chiếm hơn 78%. Với đặc điểm của huyện vùng cao núi đá, địa hình hiểm trở, thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, diện tích đất canh tác ít, khan hiếm nước sinh hoạt, giao thông đi lại khó khăn cùng với điều kiện kinh tế, xã hội chưa phát triển, đời sống, trình độ dân trí còn nhiều hạn chế nên một bộ phận người dân dễ bị các thế lực thù địch và đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo; nảy sinh các hành vi vi phạm pháp luật và các loại hình tội phạm.

Công an xã Pải Lủng tuần tra, kiểm soát địa bàn. (Ảnh chụp trước tháng 4.2021)

Trước thực tế trên, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm, tái phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật khác, thời gian qua, lực lượng Công an xã trên địa bàn huyện Mèo Vạc đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Từ đầu năm 2020 đến quý II.2021, Công an các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền miệng pháp luật cho nhân dân được hơn 220 buổi với hơn 27 nghìn lượt người tham gia; tổ chức 4 cuộc thi tìm hiểu về pháp luật cho học sinh, thu hút trên 1.200 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia. Cùng với đó, Công an các xã, thị trấn cũng hướng dẫn, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ hòa giải tại cơ sở hòa giải thành công 83 vụ, trong đó có 52 vụ về an ninh, trật tự; 31 vụ tranh chấp đất đai. Ngoài ra, Công an các xã, thị trấn cũng tiếp hơn 5.900 lượt công dân liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính, tiếp nhận tin, tình hình liên quan đến an ninh, trật tự.

Với những đóng góp của Công an xã đã góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tiếp công dân của lực lượng Công an xã đã từng bước hình thành ý thức chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết, tôn trọng và chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở cơ sở. Đặc biệt, qua công tác nắm địa bàn, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giai đoạn 2016 đến quý II.2021, các lực lượng chức năng huyện và Công an các xã, thị trấn đã phát hiện, xử lý 210 vụ/348 đối tượng phạm tội, trong đó tập trung vào các nhóm hành vi như: Trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, xâm hại trẻ em, mua bán người, tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy…

Đánh giá về ưu điểm, năng lực của lực lượng Công an xã, lãnh đạo Công an huyện Mèo Vạc, chia sẻ: Thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, đến nay, 18/18 xã, thị trấn có Công an chính quy. Đây là lực lượng có năng lực, trình độ, kiến thức, am hiểu về chính trị, pháp luật; có khả năng truyền đạt nội dung tuyên truyền cũng như vận động quần chúng nhân dân, đặc biệt là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc... Trong thời gian tới, Công an huyện tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn, đào tạo lực lượng Công an xã chính quy theo hướng “huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng; đồng thời chỉ đạo Công an các xã, thị trấn thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và tiếp công dân trên địa bàn huyện.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ