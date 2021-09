Đồn Biên phòng Xín Cái tiếp nhận 21 công dân do Trung Quốc trao trả

BHG - Trong các ngày 3 – 5.9, Đồn Biên phòng Xín Cái phối hợp với Công an huyện Mèo Vạc tổ chức tiếp nhận 21 công dân do Đồn Biên cảnh Điền Bồng và Cục Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao trả.

Các công dân Việt Nam do Cục Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao trả.

Cụ thể, ngày 3.9 tại khu vực mốc 450, thuộc địa bàn thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, Đồn Biên phòng Xín Cái phối hợp với Công an huyện Mèo Vạc tổ chức tiếp nhận 16 công dân Việt Nam gồm 12 nam và 4 nữ, do Cục Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao trả. Tiếp đó, ngày 5.9, Đồn Biên cảnh Điền Bồng, huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao trả thêm 5 công dân, gồm 4 nam và 1 nữ. Cùng ngày, trong lúc tuần tra tại khu vực Mốc 447 thuộc địa bàn thôn Mỏ Phàng, tổ tuần tra, kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Xín Cái phát hiện 2 công dân Việt Nam đều là nam giới đang nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Số công dân được trao trả và nhập cảnh trái phép đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Giang, xuất cảnh sang Trung Quốc với mục đích làm thuê nên bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ. Ngay sau khi tiếp nhận và bắt giữ, Đồn Biên phòng Xín Cái và Công an huyện Mèo Vạc đã tổ chức phun khử khuẩn hành lý, đo thân nhiệt, hoàn thành các thủ tục pháp lý và đưa số công dân trên về các khu cách ly theo quy định.

Hữu Lanh – Đức Dưỡng