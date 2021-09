Công an xã Linh Hồ bắt giữ đối tượng trộm cắp xe máy

BHG - Chiều ngày 5.9, Công an xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên bắt giữ đối tượng Lý Sinh Quân, sinh năm 2003, thường trú tại thôn Nà Pồng, xã Linh Hồ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lý Sinh Quân và tang vật tại trụ sở Công an xã.

Trước đó, vào hồi 16 giờ cùng ngày, Công an xã Linh Hồ nhận được tin báo của anh Phạm Văn Mưu, sinh năm 1987, trú tại thôn Tát Hạ, xã Linh Hồ bị lấy trộm mất 1 chiếc xe máy loại DREAM II mang BKS 35F1-6160 đêm 4.9. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Linh Hồ đã khẩn trương triển khai lực lượng và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức nắm tình hình, rà soát các đối tượng trên địa bàn.

Trong thời gian ngắn đã nhanh chóng xác định đối tượng Lý Sinh Quân có nhiều biểu hiện nghi vấn, Công an xã Linh Hồ đã triệu tập đối tượng lên trụ sở Công an xã để đấu tranh xác minh làm rõ. Tại đây, đối tượng Quân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai báo nơi cất giấu xe máy đã trộm cắp. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vị Xuyên tiếp tục điều tra làm rõ.

Trung Thực - Viết Thành