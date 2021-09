Công an huyện Quang Bình triệu tập nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng

BHG - Ngày 22.9, Công an huyện Quang Bình triệu tập nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Vĩ Thượng để điều tra, xử lý.

Đối tượng Hoàng Văn Biển (trái) Hoàng Văn Hiệp tại cơ quan điều tra.

Vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 20.9, Công an xã Vĩ Thượng tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân phát hiện một nam giới nằm bất tỉnh bên lề đường, trên người bị nhiều thương tích tại Km 24+500 Tỉnh lộ 183, thuộc thôn Trung, xã Vĩ Thượng. Qua xác minh, xác định đó là Lục Đức Trang, sinh năm 1989, trú tại thôn Tông Mộ, xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên (Yên Bái), hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quang Bình đã tổ chức điều tra xác minh, làm rõ nhóm đối tượng có hành vi gây thương tích cho anh Trang gồm: Hoàng Văn Cảnh, sinh năm 2003; Hoàng Văn Biển, sinh năm 2004; Hoàng Văn Hiệp, sinh năm 2003 cùng trú tại thôn Thượng An, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang; Tăng Văn Tín, sinh năm 2004 và Hoàng Văn Cây, sinh năm 2004 cùng trú tại thôn Hạ Quang, xã Vĩ Thượng.

Công an Quang Bình đã triệu tập nhóm đối tượng để điều tra, đồng thời thu giữ tang vật gồm 2 tuýp sắt dài 76 cm, 1 con dao tông hàn ống tuýp sắt dài 73cm. Qua đấu tranh khai thác, nhóm đối tượng khai nhận do say rượu nên đã mang dao, gậy đi gây rối trật tự công cộng và khẳng định giữa đối tượng và người bị hại không có quan hệ và mâu thuẫn gì.

Tin, ảnh: Đức Trọng (Quang Bình)