Phối hợp đảm bảo an toàn giao thông và phòng, chống dịch Covid-19

BHG - Xác định công tác phối hợp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và Công an các huyện, thành phố tuần tra, kiểm soát (TTKS) trên các tuyến đường, lập lại trật tự ATGT trên địa bàn toàn tỉnh.

Lực lượng CSGT phối hợp với Thanh tra giao thông kiểm tra phương tiện vận tải hành khách.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh và các văn bản chỉ đạo liên quan của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch đối với hoạt động giao thông vận tải, tháng 7 vừa qua Phòng CSGT và Thanh tra Sở GTVT, Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ tỉnh đã thống nhất và xây dựng Chương trình phối hợp thực hiện công tác TTKS xử lý vi phạm về trật tự ATGT trên các tuyến đường bộ của tỉnh. Theo đó, các lực lượng sẽ thành lập các tổ tuần tra lưu động trên các tuyến, địa bàn được phân công theo dõi, quản lý, độc lập kiểm tra các phương tiện chở hàng quá tải trọng. Tổ chức triển khai hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động đảm bảo 24/24h. Tổ chức khảo sát, xóa bỏ điểm đen và điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông (TNGT) nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do TNGT gây ra. Tăng cường công tác phối hợp TTKS xử lý vi phạm Luật Giao thông đường bộ… Đồng chí Hoàng Văn Quốc, Đội trưởng Đội 2, Thanh tra Sở GTVT chia sẻ: Để đảm bảo trật tự ATGT, lực lượng Thanh tra giao thông thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chủ phương tiện, các đơn vị quản lý bến xe khách thực hiện nghiêm các điều kiện bắt buộc; thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý chuyên ngành, đặc biệt là công tác kiểm tra tải trọng xe, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương trong đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự ATGT như: Chở quá tải, quá khổ, quá số người quy định; phương tiện hết niên hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm; người điều khiển phương tiện không có Giấy phép lái xe tương ứng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định. Đồng thời, kiểm tra chặt chẽ lĩnh vực vận tải hành khách, đảm bảo về số người trên xe không quá 50% số ghế quy định, chủ xe và hành khách phải chấp hành nghiêm việc phòng, chống dịch; có danh sách khách hàng, địa điểm đi, đến và số điện thoại liên lạc của từng hành khách. Tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của các cấp, ngành. Qua công tác phối hợp TTKS, lực lượng chức năng ghi nhận ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của người tham gia giao thông được nâng lên rõ rệt. Phần lớn những trường hợp được yêu cầu dừng xe kiểm tra đều có giấy tờ, bằng lái xe đầy đủ, chấp hành tốt quy định về phòng, chống dịch... Chị Hoàng Thị Loan, xã Đạo Đức (Vị Xuyên) cho biết: Tôi là một tiểu thương, thường xuyên chở hàng từ huyện Vị Xuyên lên thành phố Hà Giang tiêu thụ. Mỗi khi lưu thông tôi đều thực hiện nghiêm việc chở hàng đúng quy định, đúng pháp luật, đảm bảo ATGT và đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, khi tiếp xúc với người xung quanh.

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là kiểm soát tải trọng, cơi nới thành thùng, các lực lượng chức năng đã phối hợp thực hiện quyết liệt lồng ghép kiểm tra các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong vận tải hành khách, vận tải hàng hóa. Thượng tá Kiều Hoàng Hải, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Thực hiện kế hoạch của Ban Giám đốc Công an tỉnh và quy chế phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở GTVT, Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới tỉnh, Phòng CSGT đã xây dựng kế hoạch chuyên đề, quán triệt nghiêm túc đến cán bộ, chiến sỹ. Lực lượng CSGT phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường TTKS. Trong đó, tập trung đấu tranh với các hành vi vi phạm về quy định ATGT đường bộ... Bên cạnh đó, Phòng CSGT, Công an các huyện, thành phố phối hợp với UBND các địa phương chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự ATGT phù hợp với điều kiện thực tiễn…

Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ATGT gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến đường của tỉnh. Đặc biệt, mở các đợt cao điểm TTKS, xử lý nghiêm các xe có hành vi vi phạm tải trọng. Đối tượng tập trung kiểm tra là xe ô tô chở khách, sơmi rơmoc, ô tô tải, taxi, mô tô, xe máy... Tập trung xử lý các hành vi: Chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt sai quy định; vi phạm về nồng độ cồn; điều khiển phương tiện không có Giấy phép lái xe…

Bài, ảnh: Văn Long