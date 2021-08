Phát hiện xe ô tô du lịch vận chuyển 14 khúc gỗ trái phép

BHG - Vào hồi 5 giờ 20 phút ngày 3.8, Tổ công tác Công an xã Phương Thiện phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an thành phố Hà Giang phát hiện xe ô tô du lịch mang biển kiểm soát 23A-0195 do Bàn Văn Dậu, trú tại thôn Nà Màu, xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên điều khiển có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số lâm sản vận chuyển trái phép.

Tiến hành kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển 14 khúc gỗ Sa mộc dầu (gỗ Ngọc Am) với tổng trọng lượng là 335 kg, tương đương 0,335 m3. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số lâm sản trên. Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao đối tượng, phương tiện và số lâm sản trên cho Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Giang để giải quyết, xử lý theo thẩm quyền.

Trung Thực (Công an tỉnh)