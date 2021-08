BHG - Rạng sáng ngày 4.8, Công an huyện Mèo Vạc phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Đồng Văn và xã Pải Lủng phát hiện, ngăn chặn 17 công dân có ý định xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Các công dân vượt biên trái phép bị phát hiện và bắt giữ.

Trước đó, lực lượng chức năng tiến hành mật phục tại khu vực thôn Ngài Lầu, xã Pải Lủng, huyện Mèo Vạc phát hiện 17 công dân đang tìm đường xuống khu vực sông Nho Quế, địa phận giáp ranh với xã Thượng Phùng. Các công dân trên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: An Giang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, thành phố Hải Phòng, Yên Bái, Bắc Giang, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hải Dương. Bước đầu các công dân khai nhận được đối tượng Hầu Nhìa Súng, sinh năm 1987, trú tại thôn Sà Lủng, xã Tả Lủng, huyện Đồng Văn trực tiếp dẫn đường đến khu vực biên giới huyện Mèo Vạc để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Nhằm trốn tránh lực lượng chức năng, đối tượng Súng đi trước để thăm dò, sau đó thông báo cho các công dân đi sau, chưa kịp thực hiện mục đích thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện tại lực lượng chức năng tiếp tục lấy lời khai 17 công dân và đối tượng Súng để hoàn thiện các thủ tục, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Minh Đức (Mèo Vạc)