Phạt 20 năm tù cho nhóm đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào địa bàn

BHG - Ngày 28.8, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm về các tội danh “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép” và “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” đối với các bị cáo: Sùng Mí Cơ, Sùng Mí Sính và Giàng Mí Say, cư trú tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, vào đêm 9.3, bị can Sùng Mí Cơ, sinh năm 1982, trú tại thôn Sáy Sả Phin, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn được Thào Mí Lử (người Trung Quốc) thuê sang Trung Quốc đón người nhập cảnh vào Việt Nam với giá 100NDT/người. Sau đó Sùng Mí Cơ rủ Sùng Mí Sính (cùng thôn) sang Trung Quốc đón người. Hai bị can đến khu vực thôn Sai Cá, huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) thì gặp Thào Mí Lử. Lúc này Lử bàn giao 12 người Trung Quốc cho Sùng Mí Cơ và Sùng Mí Sính để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đến sáng 10.3, các đối tượng đã bố trí cho 12 người Trung Quốc trốn ở khu vực gần nhà Sùng Mí Cơ để chờ người đến đón, sau đó 4 người bỏ về không đi nữa, 8 người đi tiếp nên Sùng Mí Cơ đã liên hệ với Giàng Mí Say (cùng thôn) thoả thuận thuê xe ôm đưa 8 người Trung Quốc xuống thành phố Hà Giang và thống nhất tiền công chở là 2000NDT/người. Sau khi nhận đủ số tiền 16.000NDT, Say và Cơ tìm thêm 6 xe ôm nữa đưa 8 người Trung Quốc xuống nghỉ tại Nhà nghỉ Thu Trang, tổ 18, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang. Đến tối 12.3 thì bị Công an thành phố Hà Giang phát hiện và bắt giữ.

Căn cứ hành vi phạm tội, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Sùng Mí Cơ 8 năm tù; Sùng Mí Sính 7 năm tù; Giàng Mí Say 5 năm tù. Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 1 phong bì đã được niêm phong, bên trong chứa số tiền 48 triệu đồng; 2 xe mô tô và 3 điện thoại di động đã qua sử dụng do các bị cáo giao nộp.

Đây là bản án thích đáng dành cho các bị cáo, vì ham lợi mà tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong bối cảnh người dân cả nước nói chung, Hà Giang nói riêng đang phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Đình Anh – Văn Bính (Đài PT – TH tỉnh)