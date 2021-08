Đồn Biên phòng Xín Cái tiếp nhận 23 công dân do Trung Quốc trao trả

BHG - Vào hồi 14 giờ ngày 17.8, tại khu vực Mốc 450 thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, Đồn Biên phòng Xín Cái phối hợp với Công an huyện Mèo Vạc tiếp nhận 23 công dân Việt Nam do Cục Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trao trả. Số công dân trên có hộ khẩu thường trú tại Đắk Lắk và Hà Giang, xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc từ năm 2020 và đầu năm 2021, do không có giấy tờ hợp pháp nên bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ và trao trả.

Lực lượng chức năng kiểm tra thông tin các công dân do Cục Công an huyện Phú Ninh trao trả.

Trước đó, tại khu vực Mốc 447 thuộc địa bàn thôn Mỏ Phàng, trong khi tuần tra kiểm soát biên giới, lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ 7 công dân Việt Nam gồm 4 nữ và 3 nam nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Số công dân trên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Cao Bằng, xuất cảnh sang Trung Quốc từ năm 2020 để làm thuê, do không có việc làm nên đã nhập cảnh trái phép qua đường mòn khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Xín Cái đã tổ chức phun khử khuẩn hành lý, đo thân nhiệt, hoàn thành các thủ tục pháp lý và bàn giao số công dân trên cho khu cách ly xã Thượng Phùng cách ly theo quy định.

Hữu Lanh - Mua Mí Cáy