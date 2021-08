Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tiếp nhận 6 công dân do Trung Quốc trao trả

BHG - Chiều 6.8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy phối hợp với Phòng Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận 6 công dân Việt Nam do Đại đội quản lý xuất, nhập cảnh, Cục Công an huyện Ma Ly Pho, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trao trả.

Lực lượng chức năng hai bên làm các thủ tục giao, nhận công dân

Các công dân trên có hộ khẩu thường trú tại xã Bạch Đích, huyện Yên Minh và xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ đã xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc từ năm 2020, trong khi đang đi tìm việc làm thì bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ và xử phạt 1.000 Nhân dân tệ/1 người về hành vi nhập cảnh trái phép theo pháp luật nước sở tại.

Ngay sau khi tiếp nhận, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy cùng các đơn vị chức năng đã phối hợp kiểm tra, đo thân nhiệt, phun khử khuẩn, lấy thông tin cá nhân, kê khai y tế cùng các thủ tục pháp lý ban đầu, sau đó bàn giao cho Trạm Y tế xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên đưa đi cách ly theo quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 5.8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy cũng đã tiếp nhận 3 công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại huyện Mèo Vạc do Cục Công an huyện Quảng Nam, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trao trả và đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý để đưa vào cách ly tập trung theo quy định.

Kim Khánh - Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy