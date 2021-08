Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tiếp nhận 19 công dân do Trung Quốc trao trả

BHG - Ngày 18.8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công an tỉnh tiếp nhận và cách ly 19 công dân do Cục Công an huyện Nghiên Sơn, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) trao trả.

Lực lượng chức năng tiếp nhận các công dân do Trung Quốc trao trả.

19 công dân trên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Kiên Giang, Đắk Lắk, Nam Định, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Qua xác minh ban đầu, các công dân này vượt biên giới qua các lối mòn sang Trung Quốc lao động làm thuê trái phép, bị lực lượng chức năng phía bạn bắt giữ.

Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy phối hợp cùng các lực lượng chức năng đưa số công dân trên về Trạm Y tế xã Thanh Thủy cách ly theo quy định.

Kim Khánh (Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy)