BHG - Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, trước cổng Trung tâm kiểm soát bệnh tật (KSBT) tỉnh xuất hiện một số đối tượng dẫn dụ, “cò mồi” người dân xét nghiệm SARS-CoV-2 nhằm thu lợi bất chính, với mức giá cao hơn nhiều so với quy định.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân đến đăng ký trực tiếp với Trung tâm KSBT tỉnh để lấy mẫu làm xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trước nhu cầu tuyển dụng lao động tại các công ty, doanh nghiệp ngoài tỉnh và yêu cầu của một số địa phương đối với người từ nơi khác đến bắt buộc phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, lượng người đi làm giấy xét nghiệm PCR tại Trung tâm KSBT tỉnh có xu hướng tăng lên trong những ngày vừa qua. Theo số liệu của Trung tâm KSBT tỉnh, trung bình mỗi ngày có hàng trăm người đến để thực hiện xét nghiệm, trong đó cao điểm có ngày lên đến 500 - 600 khách hàng, chủ yếu là lao động đi làm việc tại các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh... Nắm bắt được nhu cầu của người dân một số đối tượng đã thực hiện lôi kéo, gom người từ các địa phương khác nhau để làm xét nghiệm gộp mẫu để thu lợi với giá cao hơn so với thực tế giá niêm yết tại Trung tâm.

Theo thông tin từ người dân, một số đối tượng thường xuyên có mặt tại cổng Trung tâm KSBT tỉnh, khi có người đến làm xét nghiệm SARS-CoV-2 các đối tượng này sẽ chèo kéo, dẫn dụ người dân từ nhiều địa phương khác nhau để “xét nghiệm gộp” theo từng nhóm từ 3 – 5 người, đánh vào tâm lý người dân nếu làm xét nghiệm 1 người thì giá cao. Thậm chí, các nhóm đối tượng này còn móc nối với nhau “gom” những người có nhu cầu xét nghiệm Covid-19 ngay tại các huyện sau đó đưa lên Tp. Hà Giang rồi gộp chung mẫu nhằm trục lợi. Sau khi gom đủ người, các đối tượng này sẽ thu của mỗi người từ 260 – 500 nghìn đồng, cao hơn gần gấp đôi so với mức giá quy định… “Tôi có chuẩn bị đi Bắc Ninh để làm việc, nên đến Trung tâm KSBT tỉnh để làm xét nghiệm. Sau khi có sự giới thiệu của một người bạn, tôi kết nối với một người tên là T để làm xét nghiệm và với mức giá từ 300 nghìn đồng và sau khi xong sẽ đi cùng xe để xuống công ty làm việc theo đúng yêu cầu”... Chị H.T.K ở Bắc Quang chia sẻ.

Chứng kiến sự việc người dân bị các “cò mồi” ngang nhiên móc túi khách hàng, anh V.T.K cán bộ Trung tâm KSBT tỉnh đã vô cùng bức xúc và đã lên tiếng nhắc nhở, cảnh báo. Anh V.T.K cho biết: Buổi sáng thứ 5 tuần trước, khi đi đến cơ quan thì phát hiện một số người trước khu vực cổng Trung tâm đang lôi kéo người dân đến xét nghiệm và tuyên truyền nếu một mình đến xét nghiệm PCR ở Trung tâm thì mất 734 nghìn đồng/người, nhưng khi đăng ký làm gộp mẫu qua các đối tượng này thì chỉ mất 500 nghìn đồng/người. Ngay sau đó, tôi đã nhắc nhở về việc làm này và phân tích cho người dân hiểu về mẫu gộp khi xét nghiệm thì có giá cả theo quy định, liền bị các đối tượng chửi bới, đe dọa.

Qua lời giới thiệu của một khách hàng, chúng tôi gọi điện cho 1 số điện thoại của người lái taxi tên H, ngay lập tức chúng tôi được hướng dẫn rất cụ thể về quy trình làm các thủ tục xét nghiệm, đơn giá và hứa đưa chúng tôi xuống tỉnh Bắc Ninh theo một quy trình “khép kín”. Tuy nhiên, trao đổi qua điện thoại người này chỉ nói chung chung đơn giá xét nghiệm mẫu gộp từ 240 nghìn đồng – 350 nghìn đồng/người, tùy vào thời điểm đến xét nghiệm và khi đến xét nghiệm thì mới biết giá cả cụ thể.

Được biết, Trung tâm KSBT tỉnh đã thực hiện niêm yết công khai các bảng giá dịch vụ xét nghiệm tại điểm tiếp nhận, danh sách đăng ký của khách hàng tại Trung tâm. Giá dịch vụ xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR là 734 nghìn đồng/mẫu/người. Ngoài ra, Trung tâm cũng tiến hành xét nghiệm mẫu gộp, bao gồm: Gộp 2 người/mẫu, mức giá 420 nghìn đồng/người; gộp 3 người/mẫu là 320 nghìn đồng/người; gộp 4 người/mẫu là 260 nghìn đồng/người; gộp 5 người/mẫu là 230 nghìn đồng/người. Đối với xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 (hay còn gọi là test nhanh) quy định mức giá đối với mẫu đơn là 238 nghìn đồng/mẫu. Đối với mẫu gộp 2 người/mẫu là 145.000đ/người.

Trước thực trạng trên, nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi đến xét nghiệm Covid-19, Trung tâm KSBT tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, trong đó lắp đặt hệ thống loa phát thanh tại cổng chính Trung tâm KSBT tỉnh, với nội dung công khai bảng giá xét nghiệm để người dân hiểu và nắm rõ các quy định cũng như chi phí khi xét nghiệm dịch vụ tại Trung tâm. Đặc biệt, khuyến cáo khách hàng nâng cao tinh thần cảnh giác với các chiêu trò “cò mồi”, lôi kéo của các đối tượng để làm giấy xét nghiệm gộp mẫu… Ông Nguyễn Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm KSBT tỉnh cho biết: Ngay sau khi có ý kiến phản ánh về việc có một số đối tượng lôi kéo khách hàng từ nhiều địa phương khác nhau làm xét nghiệm gộp mẫu, để thu giá cao hơn bảng niêm yết và gây mất an ninh trật tự, Trung tâm KSBT đã báo cáo lên cấp trên, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm quản lý tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn để phối hợp làm rõ sự việc trên. Đồng thời, tăng cường công tác truyền thông, đưa ra những thông tin cảnh báo đối với các khách hàng làm dịch vụ tại Trung tâm KSBT tỉnh; cử cán bộ phối hợp với ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tư vấn hướng dẫn người dân, các khách hàng đến làm xét nghiệm. Đặc biệt, quán triệt đối với hệ thống xét nghiệm, bộ phận tiếp nhận và lấy mẫu thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và kiểm soát chặt chẽ việc kê khai lý lịch đối với các khách hàng, nhất là các khách hàng thực hiện xét nghiệm gộp mẫu.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Thượng Tiến Dũng, Phó Trưởng Công an Tp. Hà Giang cho biết: Công an thành phố đã nắm được thông tin và đang phối hợp với Trung tâm KSBT tỉnh tiến hành xác minh sàng lọc. Hiện tại, đơn vị đã bố trí, phân công lực lượng an ninh theo dõi, nắm tình hình và xử lý nghiêm nếu có tình trạng này xảy ra.

Hiện tại, Trung tâm KSBT tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh là 2 đơn vị được được Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cấp Giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định vi rút SARS – CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT – PCR. Ngày 14.7, UBND tỉnh đã cho phép Trung tâm KSBT thực hiện xét nghiệm dịch vụ Covid-19. Đến nay, Trung tâm đã thực hiện hơn 4 nghìn mẫu xét nghiệm cho khách hàng có nhu cầu, đảm bảo theo đúng chỉ đạo của tỉnh và quy định của Bộ Y tế. Trung tâm KSBT tỉnh yêu cầu tất cả người dân khi có nhu cầu xét nghiệm SARS-CoV-2 cần trực tiếp đến đúng khu vực hướng dẫn làm thủ tục đăng ký, hoặc các đơn vị, cá nhân có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại: 0828. 181. 894 để được đăng ký, tư vấn hướng dẫn.

Bài, ảnh: Văn Quân – Văn Long