Xử phạt hơn 26 triệu đồng vì vi phạm đăng tin

Ngày 1/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang đã đề nghị xử phạt hành chính đối với các trường hợp chia sẻ, đăng tải video nhạy cảm, tệ nạn xã hội trên mạng xã hội.

Cơ quan công an đang xử lý đối tượng vi phạm

Các trường hợp vi phạm gồm Dương Thị Chính, sinh năm 1969 (chủ tài khoản “Chính Dương”), trú tại xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang; Trần Trung Kiên, sinh năm 1986 (chủ tài khoản “Trungkien Tran”), trú tại thôn Nà Rược, thị trấn Yên Minh, huyện Yên Minh; Phạm Minh Tiến, sinh năm 1979 (chủ tài khoản “Tiến Phạm”), trú tại tổ 9, phường Quang Trung, thành phố Hà Giang; Hoàng Long Vũ (sinh năm 2004), trú tại xã Đông Hà, huyện Quản Bạ. Trước đó vào hồi 02h24’ ngày 15/5/2021, trên trang Fanpage facebook “Hóng biến Hà Giang” có đăng tải tải bài biết kèm video và nội dung bình luận xúc phạm đến danh dự của lực lượng Cảnh sát giao thông. Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành xác minh và làm việc với các trường hợp vi phạm, qua làm việc các trường hợp trên đã thừa nhận hành vi vi phạm và tự gỡ bỏ bình luận, đính chính thông tin, viết cam kết không tái phạm.

Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 120, Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 725/QĐ-GQXP của Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang về ủy quyền xử phạt hành chính, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang đã đề nghị xử phạt đối với 3 trường hợp là Dương Thị Chính, Trần Trung Kiên, Phạm Minh Tiến số tiền 22,5 triệu đồng, riêng trường hợp Hoàng Long Vũ mức phạt là 3.750.000 đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 134 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Theo congan.hagiang.gov.vn