Ngăn chặn, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng

BHG - Thời gian qua, các cơ quan chức năng tích cực nắm tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, tăng cường thanh, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bình ổn thị trường, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các nhà sản xuất và người tiêu dùng.

Đội Quản lý thị trường số 5 kiểm tra hàng hóa tại chợ trung tâm thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì).

Trong 6 tháng đầu năm, do dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại và mức lưu chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt từ cuối tháng 4 đến nay, dịch bệnh bùng phát và khó kiểm soát, nhiều cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ tạm thời đóng cửa phòng, chống dịch khiến mức độ luân chuyển, trao đổi, mua bán hàng hóa trên địa bàn tỉnh sụt giảm so với cùng kỳ năm 2020. Cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bình ổn giá cả hàng hóa.

Cục Quản lý thị trường tỉnh đã ban hành các văn bản, kế hoạch thực hiện công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; triển khai một số nhiệm vụ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn bệnh; ngăn chặn hành vi vận chuyển lợn và thịt lợn trái phép qua biên giới. Tăng cường kiểm tra đối với mặt hàng phân bón nhập khẩu lưu thông trên thị trường. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá đối với mặt hàng thép xây dựng… Đồng thời, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương về trao đổi thông tin và kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, chốt kiểm dịch động vật, chốt kiểm soát dịch bệnh Covid – 19 của tỉnh, huyện; xử lý nhiều vụ việc hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng nhập lậu, thuốc bảo vệ thực vật… tại các huyện, thành phố.

Các đội Quản lý thị trường đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho trên 2.000 lượt người nghe, giúp người kinh doanh và tiêu dùng nắm bắt rõ các thông tin cần thiết về hàng hóa, giá cả. Vận động được 867 cơ sở kinh doanh ký cam kết tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật về kinh doanh thương mai, không buôn bán, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 602 vụ (tăng 19% so với cùng kỳ năm 2020), xử lý vi phạm hành chính 431 vụ với 482 hành vi vi phạm (tăng 7% so với cùng kỳ năm 2020), thu nộp Kho bạc Nhà nước trên 2 tỷ đồng (tăng 42,5% so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, các hành vi về hàng cấm, xử lý 2 vụ buôn bán thuốc lá nhập lậu và đồ chơi trẻ em; vi phạm lĩnh vực hàng lậu, xử lý 18 hành vi kinh doanh hàng nhập lậu (hàng hóa là rượu đóng chai, tam thất củ, phụ tùng ô tô, mỹ phẩm các loại); vi phạm trong lĩnh vực giá, xử phạt 135 hành vi vi phạm không niêm yết giá hàng hóa; xử phạt 199 hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh (không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vi phạm điều kiện kinh doanh đối với mặt hàng thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, dược phẩm…); vi phạm về hàng giả mạo nhãn hiệu, xử lý 26 hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, xử lý 93 hành vi (kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, vận chuyển động vật ra khỏi địa bàn không có giấy chứng nhận kiểm dịch).

Đồng chí Vũ Quốc Khánh, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Giang cho biết: Tình hình hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, buôn bán hàng cấm, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn diễn biến không phức tạp. Các vụ việc vi phạm chủ yếu với quy mô nhỏ lẻ do các cá nhân, hộ kinh doanh thực hiện, đã được kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định. Thời gian tới, Cục Quản lý thị trường tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, ký cam kết không buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại trên thị trường. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG