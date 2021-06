BHG - Ngày 18.6, Tòa án Nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với các bị cáo: Hờ Mí Sính, sinh ngày 12.2.1994, tại thôn Há Chế, xã Sủng Trà và Thò Thị Cho, sinh ngày 22.7.1985 trú tại thôn Tống Quáng Trải, xã Thượng Phùng (Mèo Vạc) về tội "Mua bán người", quy định tại điểm D khoản 2 Điều 150 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Hờ Mí Sính tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh: Xuất phát từ mục đích tư lợi cá nhân nên ngày 22.11.2020 Hờ Mí Sính, Thò Thị Cho và Ly Mí Sính, sinh năm 1986, trú tại thôn Tống Quáng Trải, xã Thượng Phùng đã thực hiện hành vi lừa Vừ Thị Bậu, sinh ngày 12.6.1992, trú tại thôn Phiêng Khàng, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đưa sang Trung Quốc bán cho một người đàn ông về làm vợ (không rõ, tên, tuổi địa chỉ cụ thể) với số tiền 13.000 Nhân dân tệ (NDT). Hờ Mí Sính được hưởng số tiền 11.000 NDT, Thò Thị Cho và Ly Mí Sính được hưởng lợi 2.000 NDT.

Đối với Ly Mí Sính là người trực tiếp cùng Thò Thị Cho đưa Vừ Thị Bậu vượt biên sang Trung Quốc bán cho người đàn ông Trung Quốc mua về làm vợ, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã tiến hành khởi tố bị can, nhưng sau khi phạm tội Ly Mí Sính đã bỏ trốn đi khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra đã Quyết định tách hành vi phạm tội của bị can Ly Mí Sính và tiếp tục điều tra, nếu bắt được bị can sẽ tiến hành xử lý thành vụ án khác.

Tại phiên tòa các bị cáo Hờ Mí Sính, Thò Thị Cho đã xác nhận nội dung, diễn biến hành vi phạm tội đúng như cáo trạng đã nêu, phù hợp với lời khai của các bị cáo trong giai đoạn điều tra, không mâu thuẫn; phù hợp với lời khai bị hại Vừ Thị Bậu, lời khai của những người làm chứng; phù hợp với kết quả xác định hiện trường, kết quả khám xét, kết quả nhận dạng, vật chứng và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hờ Mí Sính 11 năm tù, bị cáo Thò Thị Cho 8 năm tù về tội "Mua bán người".

Tin, ảnh: Duy Tuấn