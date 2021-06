Vì bình yên trên tuyến biên giới

BHG - Là địa bàn có đường biên giới dài tiếp giáp nước bạn Trung Quốc với hàng trăm đường mòn, lối mở qua lại biên giới, địa hình hiểm trở, giao thông đi lại đến các thôn bản khó khăn nên Hà Giang tiềm ẩn nhiều nguy cơ trở thành địa bàn hoạt động của các loại tội phạm. Những năm gần đây, các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng chức năng đã tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm cho nhân dân, xây dựng các mô hình đảm bảo ANTT trên địa bàn, qua đó góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tuyên truyền phòng, chống tội phạm cho người dân thôn Nắm Ngà, xã Cốc Rế (Xín Mần). Ảnh: TƯ LIỆU

Trong những tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước và của địa phương, như: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tết Nguyên đán Tân Sửu; cùng với tình hình dịch bệnh Covid - 19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội và tình hình ANTT trên địa bàn. Qua công tác điều tra cho thấy, hành vi phạm tội của các đối tượng manh động với các thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, nổi lên là các hành vi xâm phạm tính mạng, sức khoẻ con người (trong 5 tháng đầu năm đã xảy ra 7 vụ/9 đối tượng về hành vi giết người).

Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nội dung công tác. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung vào các địa bàn trọng điểm. Nội dung và hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng và phong phú, tập trung vào công tác phòng, chống tội phạm ma túy; phòng, chống mua bán người; phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; phòng, chống vi phạm pháp luật liên quan đến pháo nổ; chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị… Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tiếp tục được đẩy mạnh. Tăng cường công tác xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng công an viên các thôn, bản, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; củng cố, duy trì, nhân rộng 527 mô hình bảo đảm an ninh, trật tự và 2.082 tổ tự quản.

Tính đến tháng 5.2021, toàn tỉnh xảy ra 284 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật. Các lực lượng, ngành chức năng đã chủ động tham mưu và thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Trong 5 tháng đầu năm, đã tiếp nhận 267 tin, giải quyết 206 tin, đạt 75,7% gồm: Khởi tố 89 tin, với 89 vụ/91 bị can; không khởi tố 111 tin, tạm đình chỉ 3 tin, chuyển lực lượng khác 3 tin; chuyển kỳ sau giải quyết 66 tin. Công tác điều tra, giải quyết án có chuyển biến tích cực; cơ quan tố tụng các cấp đã tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, đặc biệt là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận quan tâm. Công tác đấu tranh chống tội phạm mua, bán người, tổng số án thụ lý là 14 vụ/17 bị can. Tòa án Nhân dân tỉnh đưa ra xét xử 2 vụ án/4 bị cáo phạm tội mua, bán người (tuyên phạt 1 bị cáo 8 năm tù giam; 1 bị cáo 10 năm tù giam; 2 bị cáo 13 năm tù giam).

Bên cạnh đó, hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm cũng được các cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng đẩy mạnh. Lực lượng công an đã phối hợp với Công an tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc) thực hiện có hiệu quả công tác điều tra, xác minh, giải quyết các vụ án, vụ việc xảy ra liên quan đến công dân hai bên, đảm bảo ANTT, giữ gìn tuyến biên giới hòa bình, ổn định. Duy trì, triển khai hiệu quả các hoạt động của Văn phòng liên lạc về phòng, chống ma túy qua biên giới Thanh Thủy. Lực lượng công an, biên phòng thường xuyên duy trì hội đàm, trao đổi thư định kỳ, đột xuất với lực lượng công an, biên phòng Trung Quốc để trao đổi thông tin về tội phạm mua, bán người, giải cứu các nạn nhân bị mua, bán và phối hợp điều tra, xác minh các vụ án mua, bán người.

Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đã tạo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giúp nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng biên giới bình yên, ấm no.

NGUYỄN PHƯƠNG