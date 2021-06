Kiên quyết xử lý các hành vi tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép

BHG - Những ngày này, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tập trung lực lượng tổ chức xác minh, điều tra, khám phá các vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật diễn ra trên địa bàn. Trong cái nắng nóng oi bức của mùa Hè, CBCS làm việc hết sức khẩn trương, tỷ mỉ, thận trọng trong việc tiếp nhận, nghiên cứu, giải quyết, điều tra các vụ án theo thẩm quyền. Hồ sơ các vụ việc ngày một nhiều lên, chủ yếu là các vụ án liên quan đến hành vi tổ chức đưa người xuất, nhập cảnh trái phép.

Lấy lời khai của bị can Đinh Xuân Kiên.

Trung tá Ly Thế Đồng, Phó trưởng phòng An ninh điều tra Công an tỉnh cho biết: Cơ quan An ninh điều tra vừa hoàn tất kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố các bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Các bị can là Sùng Mí Mua (sinh năm 1971), Giàng Thị Chúa (sinh năm 1973 – là vợ của Mua) cùng trú tại xã Thượng Phùng và Vàng Mí Dậu (sinh năm 1990) trú tại xã Giàng Chu Phìn (Mèo Vạc). Trước đó, qua ứng dụng Wechat, các đối tượng đã liên hệ đưa một nhóm người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An vượt biên trái phép sang Trung Quốc tìm việc làm với giá 1.900 Nhân dân tệ/người.

Trong một vụ án khác, đối tượng Đinh Xuân Kiên, sinh năm 1985, thường trú tại tỉnh Ninh Bình, bị bắt quả tang khi đang đưa 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại khu vục thành phố Hà Giang. Kiên không thể nhớ nổi bao nhiêu lần và đưa được bao nhiêu người nhập cảnh trái phép vào nội địa để đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau mỗi phi vụ, số dư trong tài khoản ngày một tăng cao, mỗi trường hợp đưa đón trót lọt, Kiên được trả từ 20 đến 30 triệu đồng tiền Việt Nam tùy theo thương lượng. Kết quả, hiện nay, Đinh Xuân Kiên đang phải trả giá rất đắt, chờ ngày thụ án. Khi kể về hành vi của mình, Kiên tỏ ra hối hận và bộc bạch: “Tôi biết việc làm của tôi là vi phạm pháp luật, suy nghĩ nông cạn và hám lợi, đến nay tôi đã hiểu hết hậu quả của mình làm không những vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch Covid - 19 ra cộng đồng. Tôi rất ân hận về việc làm của tôi và mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tôi cũng muốn nói với những người đã và đang vi phạm hãy thức tỉnh, dừng ngay việc đưa người xuất, nhập cảnh trái phép và tự nguyện đầu thú với cơ quan chức năng để được hưởng sự khoan hồng và phòng ngừa dịch bệnh lây lan”.

Đó chỉ là 2 trong rất nhiều vụ việc mà cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang thụ lý, điều tra về hành vi tổ chức cho người xuất, nhập cảnh trái phép diễn ra trên địa bàn. Trên thực tế, các đối tượng phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, cách thức, thủ đoạn tinh vi, kín đáo; chúng bố trí đối tượng cảnh giới, lợi dụng công nghệ thông tin để chuyển tiền, chuẩn bị các nội dung đối phó với cơ quan chức năng. Các đối tượng phạm tội không trực tiếp gặp, đưa dẫn đường trong quá trình di chuyển mà chỉ liên lạc qua Zalo, Facebook, Wechat… nhất là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Ngoài ra chúng lợi dụng địa bàn có đường biên giới dài, hiểm trở, nhiều đường mòn để đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, gây khó khăn trong công tác phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm.

Đại úy Nguyễn Viết Hà, điều tra viên chia sẻ: Các đối tượng chủ mưu của các vụ việc thường sinh sống ở nước ngoài, không trực tiếp vào địa bàn, chủ yếu thông qua đầu mối là người dân trong nước; mặt khác, một số vụ án, người xuất, nhập cảnh trái phép là người nước ngoài, khi được trao trả về nước rất khó triệu tập, làm rõ. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, CBCS đơn vị luôn nỗ lực, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết, xử lý theo quy định của pháp luật.

“Thời gian qua, hoạt động phạm tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép hoặc trốn ở lại Việt Nam trái phép; tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài, trốn ở lại nước ngoài trái phép diễn biến phức tạp. Trong 5 tháng đầu năm 2021, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã tiếp nhận, thụ lý, khởi tố điều tra 12 vụ/34 bị can, hiện đã kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 5 vụ/19 bị can” - Trung tá Ly Thế Đồng cho biết thêm.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh, cư trú trái phép trong nước gây nhiều khó khăn cho những nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, tiềm ẩn mối hiểm họa khôn lường cho cộng đồng. Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát, điều tra, xử lý, tăng hình phạt đủ sức răn đe thì rất cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân tham gia phát hiện, tố giác, ngăn chặn không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không vì lợi ích cá nhân mà tiếp tay cho những hành vi trái pháp luật và nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh khó lường.

Bài, ảnh: Nguyễn Lân (Công an tỉnh)