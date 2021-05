Vị Xuyên tăng cường đảm bảo an toàn giao thông phục vụ bầu cử

BHG - Cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ diễn ra vào ngày 23.5.2021. Để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an huyện Vị Xuyên đã triển khai nhiều biện pháp tích cực đảm bảo cho cuộc bầu cử an toàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Vị Xuyên kiểm tra người và phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 2.

Huyện Vị Xuyên là huyện có địa hình phức tạp, bao quanh thành phố; chính vì vậy, lực lượng CSGT huyện đã huy động tối đa lực lượng, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát; phân công các tổ tăng cường xử lý vi phạm an toàn giao thông (ATGT) trên các tuyến đường liên xã, liên huyện theo phân cấp; tập trung thực hiện tuần tra vào các giờ cao điểm, đảm bảo an toàn cho các hoạt động, sự kiện diễn ra trên địa bàn và khi có các đoàn lãnh đạo cấp cao đến thăm, làm việc, đi qua địa bàn; phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 để nâng cao ý thức của người dân; thường xuyên tuần tra, nhắc nhờ người dân đeo khẩu trang đúng quy định. Cùng với đó, đội cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát cơ động bằng xe mô tô để xử lý vi phạm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện và các loại xe tương tự; sử dụng hiệu quả các thiết bị kỹ thuật được trang bị hỗ trợ công tác xử lý vi phạm trật tự ATGT. Xây dựng kế hoạch và bố trí lực lượng ứng trực, tuần tra lưu động, kiểm soát giao thông trong suốt quá trình diễn ra bầu cử. Ngoài ra, lực lượng CSGT của huyện còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; khuyến cáo các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, biện pháp phòng tránh tai nạn, đặc biệt phối hợp tuyên truyền cho các hộ dân kinh doanh buôn bán dọc tuyến Quốc lộ 2, nhất là khi có các đoàn lãnh đạo cấp cao đi qua địa bàn.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Văn Giang, Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Vị Xuyên, cho biết: Để đảm bảo trật tự, ATGT trong suốt quá trình bầu cử, lực lượng CSGT huyện Vị Xuyên đã tích cực phối hợp với lực lượng Phòng PC08, Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT, trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, lực lượng CSGT thường xuyên nhắc nhở nhân dân đeo khẩu trang và không tụ tập đông người; hiện nay, Công an huyện đã lắp đặt 29 camera tại các ngã ba, ngã tư, khu vực chợ và các tuyến đường lớn; thường xuyên quan sát, sử phạt nguội đối với các trường hợp không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, vượt quá tốc độ và cơ động đến những nơi tụ tập đông người để nhắc nhở và xử lý.

Thông qua việc thực hiện đồng bộ và tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, hành lang giao thông ảnh hưởng đến trật tự ATGT trước, trong và sau thời gian diễn ra cuộc bầu cử. Lực lượng CSGT Công an huyện Vị Xuyên đang làm tất cả để hướng tới cuộc bầu cử an toàn, thành công.

Bài, ảnh: Nguyễn Ngân